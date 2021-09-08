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Caminhões parados

Protesto atrasa abastecimento e deixa alguns postos sem combustível no ES

Situação é mais visível no interior do Estado. Caminhoneiros fazem manifestações em diversos pontos das rodovias federais e estaduais desde terça-feira (7) e caminhões não seguem viagem

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 19:16

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

08 set 2021 às 19:16
Os caminhoneiros são obrigados a estacionar em área ao lado da BR 262, em Viana
Os caminhoneiros são obrigados a estacionar em área ao lado da BR 262, em Viana Crédito: Fernando Madeira
O protesto de caminhoneiros em pontos de rodovias federais e estaduais do Espírito Santo já provoca impactos aos consumidores capixabas. O abastecimento de combustível está atrasado e em alguns postos do interior do Estado já falta combustível, sobretudo gasolina.
A informação é do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindispostos). Segundo a entidade, em situações normais de demanda, os estoques dos postos duram de dois a três dias. Caso os bloqueios permaneçam por mais tempo, é possível que a falta de produtos se generalize.
Os protestos começaram na terça-feira (7) e, nesta quarta (8), caminhões foram impedidos de seguir viagem em diversos pontos das estradas que cortam o Estado. Apenas quem carrega produtos perecíveis, remédios ou carga viva está sendo autorizado a seguir viagem. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que tem atuado para também liberar caminhões com combustível.

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Há grandes concentrações de caminhoneiros às margens da BR 101 em Viana e em Linhares. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há manifestações em outros seis pontos do Estado em rodovias federais.
Em vias estaduais, há seis locais de protesto, segundo a Polícia Militar. Em nenhum do pontos há bloqueio total da via, mas a maioria dos caminhões é impedida de seguir viagem.
Para evitar um desabastecimento generalizado de combustíveis, o Sindipostos afirmou que “conta com o bom senso dos manifestantes e com a ação do poder público para buscar uma solução”.

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SUPERMERCADOS DIZEM AINDA TER ESTOQUE

Com relação ao abastecimento dos supermercados, a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), afirmou que as lojas têm estoque abastecido para atender a população.
A entidade pede ainda que não haja uma corrida às compras para evitar aglomeração. “Reforçamos que não há necessidade de os consumidores realizarem compras para estocagem ou contribuírem para aglomeração nas lojas”, diz em nota.
Segundo a Acaps, já estão sendo feitos contatos com autoridades governamentais para, se necessário, adotar ações que garantam a normalidade do abastecimento das lojas nos próximos dias.

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