Governo monitora impacto de bloqueios no abastecimento de combustíveis

Manifestação dos caminhoneiros no Km 306 da BR 101, em Viana, antigo Posto Flecha Crédito: Fernando Madeira

O Ministério de Minas e Energia (MME) está acompanhando os bloqueios promovidos por caminhoneiros em algumas rodovias do país . A atenção é ainda maior em Santa Catarina, que tem o maior número de bloqueios. Segundo representantes de distribuidoras, ouvidos em condição de anonimato, há risco de o fornecimento de combustíveis ser afetado ainda nesta quarta-feira.

"Até o momento, não houve impacto na rede de abastecimento de combustíveis", afirmou o ministério, por meio de sua assessoria de imprensa.

Os bloqueios de rodovias começaram na terça, durante as manifestações do 7 de Setembro, convocadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

Segundo boletim divulgado pelo Ministério de Infraestrutura, foram registrados pontos de concentração em rodovias federais na Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Maranhão e Rio Grande do Sul.