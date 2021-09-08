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Paralisação de caminhoneiros

Governo monitora impacto de bloqueios no abastecimento de combustíveis

Segundo representantes de distribuidoras, há risco de o fornecimento de combustíveis ser afetado ainda nesta quarta-feira em vários Estados do país
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 set 2021 às 20:26

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 20:26

Manifestação dos caminhoneiros no Km 306 da BR 101, em Viana, antigo Posto Flecha
Manifestação dos caminhoneiros no Km 306 da BR 101, em Viana, antigo Posto Flecha Crédito: Fernando Madeira
O Ministério de Minas e Energia (MME) está acompanhando os bloqueios promovidos por caminhoneiros em algumas rodovias do país. A atenção é ainda maior em Santa Catarina, que tem o maior número de bloqueios. Segundo representantes de distribuidoras, ouvidos em condição de anonimato, há risco de o fornecimento de combustíveis ser afetado ainda nesta quarta-feira.
"Até o momento, não houve impacto na rede de abastecimento de combustíveis", afirmou o ministério, por meio de sua assessoria de imprensa.
No Espírito Santo, algumas cidades do interior já registram falta de combustível, conforme informou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindipostos-ES).

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Os bloqueios de rodovias começaram na terça, durante as manifestações do 7 de Setembro, convocadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.
Segundo boletim divulgado pelo Ministério de Infraestrutura, foram registrados pontos de concentração em rodovias federais na Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Maranhão e Rio Grande do Sul.
Segundo as distribuidoras de combustíveis, o cenário de abastecimento de gasolina e óleo diesel, por exemplo, é mais crítico em Santa Catarina e no Mato Grosso. Apesar da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dizer que está garantindo o fluxo de veículos, a percepção das distribuidoras é de que a situação está piorando, segundo as fontes.

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