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7 de setembro

Manifestações são registradas em pontos de rodovias no Espírito Santo

Em pelo menos sete cidades capixabas cortadas pela BR 101 e duas pela BR 262 há grupos concentrados às margens da rodovia federal. PRF afirma que não há interdição

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 12:32

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 set 2021 às 12:32
Um dos pontos de manifestação é no km 137 em Linhares
Um dos pontos de manifestação é no km 137 em Linhares Crédito: Divulgação/ PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Eco101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, registram nesta terça-feira (7) alguns pontos de manifestações de caminhoneiros e apoiadores do movimento do 7 de Setembro na rodovia e também na BR 262. Porém, não há interdição.
Segundo informações da PRF em seu perfil no Twitter, até às 14h40 desta terça havia caminhões e carros parados às margens das rodovias em sete pontos na BR 101 e outros dois na BR 262. As mobilizações são registradas nas cidades de Pedro Canário, LinharesAracruzJoão NeivaVianaItapemirimIconhaIbatiba e Cachoeiro de Itapemirim. Veja os locais:

REGISTRO EM LINHARES

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, também foi registrada manifestação na BR 447, conhecida como Estrada de Capuaba, em Vila Velha, e também é apurada a informação de outro ponto de protesto em rodovia federal, em Mimoso do Sul.

Atualização

07/09/2021 - 3:44
Após a publicação desta matéria, que trazia inicialmente pontos de interdição na BR 101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou as informações listando manifestações também na BR 262 e incluindo mais municípios afetados. O título e o texto foram atualizados.

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