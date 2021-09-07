Manifestações são registradas em pontos de rodovias no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Eco101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, registram nesta terça-feira (7) alguns pontos de manifestações de caminhoneiros e apoiadores do movimento do 7 de Setembro na rodovia e também na BR 262. Porém, não há interdição.
Segundo informações da PRF em seu perfil no Twitter, até às 14h40 desta terça havia caminhões e carros parados às margens das rodovias em sete pontos na BR 101 e outros dois na BR 262. As mobilizações são registradas nas cidades de Pedro Canário, Linhares, Aracruz, João Neiva, Viana, Itapemirim, Iconha, Ibatiba e Cachoeiro de Itapemirim. Veja os locais:
REGISTRO EM LINHARES
Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, também foi registrada manifestação na BR 447, conhecida como Estrada de Capuaba, em Vila Velha, e também é apurada a informação de outro ponto de protesto em rodovia federal, em Mimoso do Sul.
Atualização
07/09/2021 - 3:44
Após a publicação desta matéria, que trazia inicialmente pontos de interdição na BR 101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou as informações listando manifestações também na BR 262 e incluindo mais municípios afetados. O título e o texto foram atualizados.