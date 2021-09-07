7 de Setembro terá atos a favor e contra Bolsonaro em todo o Brasil

Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro invadem a Esplanada dos Ministérios na noite anterior ao Sete de Setembro Crédito: Claudio Reis/FramePhoto/Folhapress

Bolsonaro prometeu discursar nesta terça-feira nos eventos de Brasília, de manhã, e São Paulo, à tarde. No sentido oposto, grupos de esquerda também programam atos em quase 200 municípios, o que motivou autoridades da segurança pública a criarem esquemas inéditos de policiamento para evitar embates entre os manifestantes, especialmente no transporte público.

A Procuradoria-Geral da República viu "levante" em atos convocados por apoiadores de Bolsonaro, que chegou a comparar as manifestações a um "ultimato" contra Moraes e ao ministro Luís Roberto Barroso, também do STF.

Na noite da segunda-feira (6) apoiadores do presidente começaram a se dirigir para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, levando cartazes com pedidos de fechamento do STF e do Congresso. O presidente sobrevoou de helicóptero o local durante o dia.

FURO DE BLOQUEIO NA ESPLANADA

Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro invadem a Esplanada dos Ministérios, em Brasília Crédito: Foto: Claudio Reis/FramePhoto/Folhapress

A circulação no local estava restrita desde a madrugada de segunda-feira como medida preventiva. Apenas a passagem de pedestres estava permitida.

MP PARA REDES SOCIAIS

A edição do texto acontece depois de o próprio presidente da República ter tido vídeos removidos de seu canal no YouTube durante a pandemia de Covid-19 por violar as regras da rede social. Nas postagens, Bolsonaro defendia o uso do antimalárico hidroxicloroquina e do vermífugo ivermectina para o combate da doença, uma alegação que não é corroborada pela pesquisa cientifica existente hoje, tampouco por autoridades de saúde do mundo.

GRITO DOS EXCLUÍDOS

Ainda neste terça-feira, o Grito dos Excluídos, evento ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e os protestos contra o presidente estão programados para ocorrer em todas as capitais.