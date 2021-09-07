Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 7 de Setembro terá atos a favor e contra Bolsonaro em todo o Brasil
Manifestações

7 de Setembro terá atos a favor e contra Bolsonaro em todo o Brasil

Bolsonaro e apoiadores intensificaram a convocação para os atos após a rejeição da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 08:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 set 2021 às 08:47
Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro invadem a Esplanada dos Ministérios na noite anterior ao Sete de Setembro
Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro invadem a Esplanada dos Ministérios na noite anterior ao Sete de Setembro Crédito: Claudio Reis/FramePhoto/Folhapress
Atos em defesa e contra o governo federal estão previstos nesta terça-feira (7) em centenas de cidades no Brasil. O feriado de 7 de Setembro se tornou a mais elevada aposta política do presidente da República, Jair Bolsonaro, desde que assumiu o Palácio do Planalto. O presidente acirrou as tensões institucionais ao convocar manifestações de apoio ao governo e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme avaliam analistas e políticos ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Bolsonaro prometeu discursar nesta terça-feira nos eventos de Brasília, de manhã, e São Paulo, à tarde. No sentido oposto, grupos de esquerda também programam atos em quase 200 municípios, o que motivou autoridades da segurança pública a criarem esquemas inéditos de policiamento para evitar embates entre os manifestantes, especialmente no transporte público.
Bolsonaro e apoiadores intensificaram a convocação para os atos após a rejeição da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados.
Às vésperas do Dia da Independência, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão de bolsonaristas que ameaçaram integrantes da Corte.
A Procuradoria-Geral da República viu "levante" em atos convocados por apoiadores de Bolsonaro, que chegou a comparar as manifestações a um "ultimato" contra Moraes e ao ministro Luís Roberto Barroso, também do STF.
Na noite da segunda-feira (6)  apoiadores do presidente começaram a se dirigir para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, levando cartazes com pedidos de fechamento do STF e do Congresso. O presidente sobrevoou de helicóptero o local durante o dia.

FURO DE BLOQUEIO NA ESPLANADA

Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro invadem a Esplanada dos Ministérios, em Brasília
Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro invadem a Esplanada dos Ministérios, em Brasília Crédito: Foto: Claudio Reis/FramePhoto/Folhapress
Um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro conseguiu furar o bloqueio de segurança montado pelo governo do Distrito Federal na Esplanada no período da noite da segunda-feira e teve acesso durante a madrugada de terça à região com carros e caminhões ao local onde ocorrerão as manifestações.
A circulação no local estava restrita desde a madrugada de segunda-feira como medida preventiva. Apenas a passagem de pedestres estava permitida.
Preocupado com as manifestações previstas para esta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal reforçou a segurança de seus ministros. A corte fechou as portas na véspera do feriado para "facilitar os preparativos de segurança".

MP PARA REDES SOCIAIS

Na véspera das manifestações de 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória com o objetivo de endurecer as regras para a remoção de conteúdos de redes sociais no País. A MP altera o Marco Civil da Internet, lei criada em 2014, para evitar a "remoção arbitrária e imotivada" de perfis e de conteúdos das redes, segundo divulgou a Secretaria de Comunicação (Secom) do Planalto.
A edição do texto acontece depois de o próprio presidente da República ter tido vídeos removidos de seu canal no YouTube durante a pandemia de Covid-19 por violar as regras da rede social. Nas postagens, Bolsonaro defendia o uso do antimalárico hidroxicloroquina e do vermífugo ivermectina para o combate da doença, uma alegação que não é corroborada pela pesquisa cientifica existente hoje, tampouco por autoridades de saúde do mundo.

GRITO DOS EXCLUÍDOS

Ainda neste terça-feira, o Grito dos Excluídos, evento ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e os protestos contra o presidente estão programados para ocorrer em todas as capitais.
As manifestações devem ter como alvo a falta de políticas para o controle da inflação e aumento da fome, além de pedir a saída de Bolsonaro da Presidência da República.

Veja Também

Bolsonaro sobrevoa Esplanada dos Ministérios na véspera do 7 de Setembro

Governo Bolsonaro deixa vencer R$ 243 mi em vacinas, testes e remédios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro STF 7 de Setembro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados