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Sete de Setembro

Bolsonaristas passam por bloqueio e invadem Esplanada dos Ministérios, em Brasília

Circulação estava liberada apenas para pedestres. Polícia Militar do DF não soube informar quem autorizou a passagens de veículos em direção à Praça dos Três Poderes

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 06:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 set 2021 às 06:58
Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro conseguiu furar o bloqueio de segurança montado pelo governo do Distrito Federal na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na noite desta segunda-feira, 6, e tiveram acesso à região com carros e caminhões ao local onde ocorrerão as manifestações desta terça-feira, 7 de Setembro. A circulação no local estava restrita desde a madrugada como medida preventiva. Apenas a passagem de pedestres estava permitida.
Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro invadem a Esplanada dos Ministérios na noite anterior ao Sete de Setembro
Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro invadem a Esplanada dos Ministérios na noite anterior ao Sete de Setembro Crédito: Claudio Reis/FramePhoto/Folhapress
Com faixas e bandeiras a favor do governo, o grupo se dirigiu para áreas próximas aos prédios do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, dois dos principais alvos dos manifestantes. A convocação dos atos têm caráter antidemocrático ao pedir o fechamento dos Poderes e a "tomada de poder" por Bolsonaro com ajuda das Forças Armadas.
Pelo Twitter, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, comemorou a entrada dos apoiadores na região da Esplanada. "Lindo ver Brasília ser tomada por pessoas de bem. Pessoas ordeiras, que só querem viver num país mais justo, mais livre e mais democrático. Tá bonito de ver!!! Viva o 07 de setembro!!!", escreveu, ao publicar um vídeo em que apoiadores do governo comemoram a passagem de caminhões.
Questionada sobre a entrada do grupo na Esplanada apesar do bloqueio, a PMDF informou que não havia qualquer autorização excepcional para o grupo, mas não soube informar quem permitiu a entrada dos veículos. Segundo a corporação, a situação no local está "tranquila". Também procurada, a Secretaria de Segurança Pública não se manifestou.
A PMDF informou que todo o efetivo disponível estará empenhado na Esplanada dos Ministérios e nas imediações para fazer a segurança dos atos do dia 7 de Setembro.
Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro invadem a Esplanada dos Ministérios, em Brasília
Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro invadem a Esplanada dos Ministérios, em Brasília Crédito: Foto: Claudio Reis/FramePhoto/Folhapress

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