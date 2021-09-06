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7 de Setembro

Atos em São Paulo serão acompanhados por cerca de 3,6 mil policiais

O efetivo para acompanhar as manifestações também terá o apoio de 1.473 viaturas, 60 cavalos, quatro drones e dois helicópteros da Polícia Militar (PM)

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 15:52

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 set 2021 às 15:52
Avenida Paulista, em São Paulo
Manifestações estão previstas para acontecerem nesta terça-feira (7), na Avenida Paulista, em São Paulo.  Crédito: Divulgação/ Pexels
As forças de segurança do Estado de São Paulo terão um esquema especial de policiamento para acompanhar as manifestações previstas para esta terça-feira (7), na Avenida Paulista e no Vale do Anhangabaú, na capital paulista.
O efetivo será de aproximadamente 3,6 mil policiais e terá o apoio de 1.473 viaturas, 60 cavalos, quatro drones e dois helicópteros da Polícia Militar (PM). Participarão da operação equipes dos Comandos de Policiamento da Capital (CPC), de Trânsito (CPTran), de Choque (CPChq) e do Corpo de Bombeiros (CCB).
As manifestações também serão monitoradas por meio de câmeras fixas, móveis, motolink (câmeras instaladas em motocicletas) e bodycams (câmeras instaladas no fardamento dos policiais). As imagens serão acompanhadas ao vivo no Centro de Operações da PM (Copom).
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a finalidade da operação é “proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como o de livre participação nos atos e a fluidez no trânsito”.

REVISTA PESSOAL E DE MOCHILAS 

De acordo com a SSP, a polícia vai fazer revistas pessoais e de mochilas dos participantes das manifestações. Entre os itens que não poderão ser levados estão armas brancas e de fogo, bastões, fogos de artifício, sinalizadores e drones. Quem estiver na posse destes materiais será conduzido à delegacia para o registro de um termo circunstanciado.
A polícia também vai fazer uma vistoria prévia e um cadastro dos carros de som que farão parte das manifestações. O ato na Avenida Paulista se concentrará no perímetro que compreende a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e a Praça dos Ciclistas, das 11h às 18h. O ato no Vale do Anhangabaú ocorrerá das 14h às 17h.

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