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Caladão no ES

Procon do ES notifica Vivo e diz que consumidor tem direito a desconto

Durante a tarde desta quinta-feira (17), usuários do Espírito Santo ficaram sem os serviços de telefonia móvel, 3G, 4G e banda larga da operadora por horas. A operadora e a Anatel afirmaram que o problema foi resolvido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 19:51

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 19:51

celular, telefone móvel
Pessoa segurando celular: usuários da Vivo ficaram sem sinal de telefone e internet nesta quinta-feira (17) Crédito: Pixabay
Procon Estadual notificou a Vivo a prestar esclarecimentos pela suspensão temporária dos serviços na tarde desta quinta-feira (17). Usuários da operadora no Espírito Santo ficaram sem telefonia móvel, 3G, 4G e banda larga por horas. Ainda segundo o órgão de defesa do consumidor, quem ficou sem o serviço tem direito a desconto proporcional na conta.
O caladão da Vivo teve início por volta das 12h20, de acordo com dados do site Downdetector, especializado em monitorar a prestação do serviços de telecomunicações. O problema repercutiu nas redes sociais com queixas e memes. A rede começou a voltar para parte dos usuários por volta das 16 horas.

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Segundo a operadora, o motivo foi o rompimento de cabos ópticos no Estado. A Vivo também afirma que a situação se normalizou às 15h45. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que foi comunicada da perda de sinal no Estado, mas que o rompimento já foi solucionado e o serviço restabelecido.
De acordo com o diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, além de notificar a operadora para prestar esclarecimentos, o consumidor também pode reclamar nos órgãos de proteção e defesa do consumidor e na Anatel as falhas na cobertura de serviços da sua operadora de telefonia móvel ou dificuldade com a conexão de internet.
Segundo Athayde, é importante informar o dia e horário que percebeu a interrupção do serviço e o tempo em que ficou sem acesso ao serviço, além de informar os dados pessoais e da sua linha telefônica. Isso é importante já que, nesses casos, o cliente tem direito ao desconto proporcional ao tempo que ficou sem o serviço.
"Segundo artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor e Resolução nº 717/2019 da Anatel, em caso de interrupção de serviços não programados como TV por assinatura, telefonia ou internet, o consumidor tem direito a desconto proporcional do período em que o serviço ficou indisponível"
Rogério Athayde - Diretor-presidente do Procon-ES
Ainda de acordo com o Procon, se a empresa não apresentar uma solução para o caso, o consumidor poderá formalizar a reclamação pelo App Procon-ES (Android), no site do Procon Estadual ou presencialmente na sede do Faça Fácil Cariacica, mediante agendamento realizado no site www.facafacil.es.gov.br.

Rompimento de cabos

PRIMEIRA NOTA DA OPERADORA
"A Vivo informa que alguns clientes do Espírito Santo podem encontrar dificuldades ao utilizar os serviços de voz de dados das redes móvel e fixa, devido a rompimentos de cabos óticos que atendem a região. Equipes técnicas já atuam para solucionar o problema e normalizar o serviço no menor prazo possível."  

SEGUNDA NOTA DA OPERADORA
"A Vivo informa que já estão normalizados, desde às 15h45, os serviços de voz de dados das redes móvel e fixa no Espírito Santo. O problema ocorreu devido a rompimentos em cabos óticos que atendem a região. Assim que detectado o problema, equipes técnicas foram acionadas para garantir a normalização no menor tempo possível."

O que diz a Vivo

Situação resolvida

"A prestadora Telefônica (Vivo) comunicou a ocorrência de rompimento de fibra óptica e perda de sinal em enlace no ES impactando os serviços fixos e móveis prestados pela empresa no estado. O rompimento já foi solucionado e o serviço já foi restabelecido.  

A Anatel terá mais detalhes assim que a prestadora realizar a comunicação sistêmica da interrupção do serviço.  

 A prestadora deve comunicar as interrupções de serviço aos seus assinantes por meio do seu site na internet (link abaixo) e também disponibilizar informações em sua central de atendimento telefônico: https://www.vivo.com.br/para-voce/ajuda/mais-ajuda/consultas/consulta-de-interrupcao-de-servicos"

O que diz a Anatel

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