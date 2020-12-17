Procon do ES notifica Vivo e diz que consumidor tem direito a desconto

Rompimento de cabos
PRIMEIRA NOTA DA OPERADORA
"A Vivo informa que alguns clientes do Espírito Santo podem encontrar dificuldades ao utilizar os serviços de voz de dados das redes móvel e fixa, devido a rompimentos de cabos óticos que atendem a região. Equipes técnicas já atuam para solucionar o problema e normalizar o serviço no menor prazo possível."
SEGUNDA NOTA DA OPERADORA
"A Vivo informa que já estão normalizados, desde às 15h45, os serviços de voz de dados das redes móvel e fixa no Espírito Santo. O problema ocorreu devido a rompimentos em cabos óticos que atendem a região. Assim que detectado o problema, equipes técnicas foram acionadas para garantir a normalização no menor tempo possível."
Situação resolvida
"A prestadora Telefônica (Vivo) comunicou a ocorrência de rompimento de fibra óptica e perda de sinal em enlace no ES impactando os serviços fixos e móveis prestados pela empresa no estado. O rompimento já foi solucionado e o serviço já foi restabelecido.
A Anatel terá mais detalhes assim que a prestadora realizar a comunicação sistêmica da interrupção do serviço.
A prestadora deve comunicar as interrupções de serviço aos seus assinantes por meio do seu site na internet (link abaixo) e também disponibilizar informações em sua central de atendimento telefônico: https://www.vivo.com.br/para-voce/ajuda/mais-ajuda/consultas/consulta-de-interrupcao-de-servicos"