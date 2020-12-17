Caladão da Vivo deixa 2,9 milhões sem internet e sem ligações no ES

Mulheres com smartphones: usuários da Vivo tiveram dificuldades para fazer ligações ou acessar a internet Crédito: Pexels

Um rompimento de cabos ópticos da operadora Vivo deixou mais de 2,9 milhões de usuários móvel e outros 172 mil clientes de internet banda larga sem conseguir fazer ligações ou ter acesso à internet no Espírito Santo . O serviço começou a voltar para parte dos usuários por volta das 16 horas.

O caladão teve início na tarde desta quinta-feira (17), por volta das 12h20, como mostra o site Downdetector, especializado em monitorar a prestação do serviços de telecomunicações. O problema repercutiu nas redes sociais com queixas e memes

Segundo a Vivo, por nota, a situação se normalizou às 15h45. Apesar disso, alguns clientes continuam tendo dificuldades para fazer ligações ou conexão com a internet. No início da noite desta quinta, o Procon Estadual informou que notificou a Vivo a prestar esclarecimentos sobre o caso

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também informou que foi comunicada pela Vivo da perda de sinal no Estado, impactando os serviços fixos e móveis prestados, mas que o rompimento já foi solucionado e o serviço restabelecido.

Pela sua conta no Twitter, no entanto, a Vivo chegou a dizer para um cliente a regularização estava prevista para até 20h45. Veja abaixo.

Vivo responde consumidores no Twitter Crédito: Reprodução/Twitter Vivo

De acordo com dados da Anatel, a Vivo detêm 71,1% do mercado de telefonia móvel em território capixaba. Já na banda larga, ela atende a 27,3% dos 632 mil consumidores, totalizando 172 mil usuários.

A agência afirma que terá mais detalhes assim que a prestadora realizar a comunicação da interrupção do serviço. A Anatel também ressalta que todas as operadoras são obrigadas a informar, em seu site e por central de atendimento, quando há interrupção de serviço.

Por todo o Estado, não faltaram reclamações sobre a falta de sinal de telefonia móvel e de internet 3G e 4G da Vivo. Nas redes sociais, inclusive da operadora, os usuários se queixam de mensagens como "chamadas normais restritas pelo controle de acesso". Também tiveram usuários afirmando que o serviço de fibra ótica, com internet a cabo, também ficou sem funcionar.

Rompimento de cabos PRIMEIRA NOTA DA OPERADORA

"A Vivo informa que alguns clientes do Espírito Santo podem encontrar dificuldades ao utilizar os serviços de voz de dados das redes móvel e fixa, devido a rompimentos de cabos óticos que atendem a região. Equipes técnicas já atuam para solucionar o problema e normalizar o serviço no menor prazo possível."



SEGUNDA NOTA DA OPERADORA

"A Vivo informa que já estão normalizados, desde às 15h45, os serviços de voz de dados das redes móvel e fixa no Espírito Santo. O problema ocorreu devido a rompimentos em cabos óticos que atendem a região. Assim que detectado o problema, equipes técnicas foram acionadas para garantir a normalização no menor tempo possível."

Outro lado

Imagem mostrando dificuldades dos usuários para acessarem o serviço Crédito: Beatriz Seixas/Reprodução

Segundo o site Downdetector, pessoas relataram problemas com a operadora no Espírito Santo nas cidades de Serra, Vitória, Vila Velha, Linhares, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Guarapari.

Na Capital, as reclamações de caladão vêm de consumidores de Jardim Camburi, do Centro, Jardim da Penha, Bairro República, Praia do Canto, Santa Lúcia e Bento Ferreira. Na Serra, há queixas de moradores de Jacaraípe e de Laranjeiras. Em Vila Velha, as queixas são de consumidores da Praia da Costa, Itaparica, Itapuã e Prainha.

Em outros Estados, os problemas foram detectados em cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo e até Bahia, como em Teixeira de Freitas. Das queixas, 62% são de falhas na internet e 36% de ligações.

Site Downdetector mostra que a partir de 12h30 rede da Vivo começa a apresentar problemas Crédito: Site Downdetector/Reprodução

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

O apagão da Vivo vem repercutindo nas redes sociais e não são apenas consumidores querendo saber o que aconteceu, mas fazendo graça com o problema. Alguns deles acharam até que o celular estava com problema no chip.

Atualização Esta reportagem foi atualizada ao longo do dia para acrescentar informações de consumidores e da operadora sobre a falha no sistema de telefonia e dados da Vivo.

tem quase 1 hora e meia que tô sem celular porque a vivo tá fora do ar...



que desespero! ainda bem que eu tava com minha mãe, muito ruim ficar incomunicável assim! — flavia sem acento (@flaviaaslopes) December 17, 2020

eu pensando que meu celular tava com problema no chip e descubro que a vivo tá fora do ar ? — Luana C (@lucavotti) December 17, 2020

A vivo ta fora do ar e eu quase quebrando meu celular achando q tinha estragado ???? — Faria (@Dafaria_) December 17, 2020

Rede da Vivo fora do ar em alguns bairros da Grande Vitória. @vivobr — Ariel Leão Gracelli (@ArielGracelli) December 17, 2020

É só comigo que a @vivobr está fora do ar? sem 4G e sem sinal para ligações #vivo — Lucas (@lukascv) December 17, 2020

Como que trabalha se a empresa q você trabalha ( Vivo ) está fora do ar ? O pai kkkk sigo fazendo nada — Thay costa (@thaygol) December 17, 2020

Mande um sinal @vivobr — Famô 027 (@yuribarbosar) December 17, 2020