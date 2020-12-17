Caladão da Vivo deixa 2,9 milhões sem internet e sem ligações no ES

Um rompimento de cabos ópticos da operadora Vivo deixou mais de 2,9 milhões de usuários móvel e outros 172 mil clientes de internet banda larga sem conseguir fazer ligações ou ter acesso à internet no Espírito Santo
. O serviço começou a voltar para parte dos usuários por volta das 16 horas.
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também informou que foi comunicada pela Vivo da perda de sinal no Estado, impactando os serviços fixos e móveis prestados, mas que o rompimento já foi solucionado e o serviço restabelecido.
Pela sua conta no Twitter, no entanto, a Vivo chegou a dizer para um cliente a regularização estava prevista para até 20h45. Veja abaixo.
De acordo com dados da Anatel, a Vivo detêm 71,1% do mercado de telefonia móvel em território capixaba. Já na banda larga, ela atende a 27,3% dos 632 mil consumidores, totalizando 172 mil usuários.
A agência afirma que terá mais detalhes assim que a prestadora realizar a comunicação da interrupção do serviço. A Anatel também ressalta que todas as operadoras são obrigadas a informar, em seu site
e por central de atendimento, quando há interrupção de serviço.
Por todo o Estado, não faltaram reclamações sobre a falta de sinal de telefonia móvel e de internet 3G e 4G da Vivo. Nas redes sociais, inclusive da operadora, os usuários se queixam de mensagens como "chamadas normais restritas pelo controle de acesso". Também tiveram usuários afirmando que o serviço de fibra ótica, com internet a cabo, também ficou sem funcionar.
Segundo o site Downdetector, pessoas relataram problemas com a operadora no Espírito Santo nas cidades de Serra, Vitória, Vila Velha, Linhares, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Guarapari.
Na Capital, as reclamações de caladão vêm de consumidores de Jardim Camburi, do Centro, Jardim da Penha, Bairro República, Praia do Canto, Santa Lúcia e Bento Ferreira. Na Serra, há queixas de moradores de Jacaraípe e de Laranjeiras. Em Vila Velha, as queixas são de consumidores da Praia da Costa, Itaparica, Itapuã e Prainha.
Em outros Estados, os problemas foram detectados em cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo e até Bahia, como em Teixeira de Freitas. Das queixas, 62% são de falhas na internet e 36% de ligações.
O apagão da Vivo vem repercutindo nas redes sociais e não são apenas consumidores querendo saber o que aconteceu, mas fazendo graça com o problema. Alguns deles acharam até que o celular estava com problema no chip.