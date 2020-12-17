Ler livro e procurar wi-fi na rua: as frases sobre o caladão da Vivo na web

PRIMEIRA NOTA DA OPERADORA

"A Vivo informa que alguns clientes do Espírito Santo podem encontrar dificuldades ao utilizar os serviços de voz de dados das redes móvel e fixa, devido a rompimentos de cabos óticos que atendem a região. Equipes técnicas já atuam para solucionar o problema e normalizar o serviço no menor prazo possível."

SEGUNDA NOTA DA OPERADORA

"A Vivo informa que já estão normalizados, desde às 15h45, os serviços de voz de dados das redes móvel e fixa no Espírito Santo. O problema ocorreu devido a rompimentos em cabos óticos que atendem a região. Assim que detectado o problema, equipes técnicas foram acionadas para garantir a normalização no menor tempo possível."