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Horas sem conexão

Ler livro e procurar wi-fi na rua: as frases sobre o caladão da Vivo na web

Rompimento de cabos deixou moradores do Espírito Santo sem serviços de internet e telefonia por horas na tarde desta quinta (17). A operadora e a Anatel afirmaram que o problema foi resolvido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 19:37

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 19:37

celular, telefone móvel
Mulher com celular: usuários da Vivo tiveram dificuldades para fazer ligações ou acessar a internet Crédito: Pixabay
caladão da Vivo que deixou mais de 2,9 milhões de usuários móvel e outros 172 mil clientes de internet banda larga sem os serviços no Espírito Santo nesta quinta-feira (17) repercutiu e muito nas redes sociais. Além de questionamentos a operadora sobre o que estava acontecendo, os consumidores também fizeram piadas e memes com o problema.
Alguns acharam até que o celular estava com defeito no chip. Outros tiveram que procurar um sinal de wi-fi aberto na rua para conseguir se comunicar. Também teve quem aproveitou o "tempo livre" para terminar de ler um livro que estava enrolando.
Segundo a operadora, o motivo foi o rompimento de cabos ópticos no Estado que afetou os serviços de telefonia móvel, fixa e banda larga. A rede começou a voltar para parte dos usuários por volta das 16 horas. 

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O caladão teve início na tarde desta quinta-feira (17), por volta das 12h20, como mostrou o site Downdetector, especializado em monitorar a prestação do serviços de telecomunicações.
Segundo a Vivo, por nota, a situação se normalizou às 15h45. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também informou que foi comunicada da perda de sinal no Estado, mas que o rompimento já foi solucionado e o serviço restabelecido.
Apesar disso, alguns clientes continuam relatando dificuldades para fazer ligações ou estabelecer conexão com a internet. Pela sua conta no Twitter, a Vivo chegou a dizer para um cliente que a regularização estava prevista para até 20h45. 
De acordo com dados do site da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Vivo detêm 71,1% do mercado de telefonia móvel em território capixaba. Já na banda larga, ela atende a 27,3% dos 632 mil consumidores, totalizando 172 mil usuários.

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VEJA ALGUMAS DAS PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS

Rompimento de cabos

PRIMEIRA NOTA DA OPERADORA
"A Vivo informa que alguns clientes do Espírito Santo podem encontrar dificuldades ao utilizar os serviços de voz de dados das redes móvel e fixa, devido a rompimentos de cabos óticos que atendem a região. Equipes técnicas já atuam para solucionar o problema e normalizar o serviço no menor prazo possível." 

SEGUNDA NOTA DA OPERADORA
"A Vivo informa que já estão normalizados, desde às 15h45, os serviços de voz de dados das redes móvel e fixa no Espírito Santo. O problema ocorreu devido a rompimentos em cabos óticos que atendem a região. Assim que detectado o problema, equipes técnicas foram acionadas para garantir a normalização no menor tempo possível."

Resposta da Vivo

Situação resolvida

"A prestadora Telefônica (Vivo) comunicou a ocorrência de rompimento de fibra óptica e perda de sinal em enlace no ES impactando os serviços fixos e móveis prestados pela empresa no estado. O rompimento já foi solucionado e o serviço já foi restabelecido. 

A Anatel terá mais detalhes assim que a prestadora realizar a comunicação sistêmica da interrupção do serviço.

 A prestadora deve comunicar as interrupções de serviço aos seus assinantes por meio do seu site na internet (link abaixo) e também disponibilizar informações em sua central de atendimento telefônico: https://www.vivo.com.br/para-voce/ajuda/mais-ajuda/consultas/consulta-de-interrupcao-de-servicos"

Resposta da Anatel

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