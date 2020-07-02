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Punição

Governo multa Vivo e Claro por violações contra o consumidor

A multa de R$ 800 mil deve ser depositada pelas empresas em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 12:16

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 12:16

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Operadoras Vivo e Claro são multadas por violações ao Código de Defesa do Consumidor Crédito: Unsplash
O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) multou as operadoras Vivo e Claro em R$ 800 mil, cada, por violações ao Código de Defesa do Consumidor.
Os despachos com as punições estão publicados no Diário Oficial da União (DOU) e não explicitam as irregularidades cometidas pelas empresas.
O DPDC é um órgão da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Os valores deverão ser depositados pelas empresas em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos.
Até o fechamento deste texto, a reportagem não havia obtido um posicionamento das empresas citadas.

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