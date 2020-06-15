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Atendimento ao consumidor

Serasa promove ação para consumidor quitar dívidas de até R$ 1.000 por R$ 100

A marca não soube especificar quais setores estarão englobados nesse acordo, mas afirmou que a ação pode beneficiar mais de 1,5 milhão de consumidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 18:04

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 18:04

Site do cadastro positivo da Serasa
Site do cadastro positivo da Serasa Crédito: Serasa/Divulgação
A Serasa inicia nesta segunda-feira (15) uma ação de regularização de débitos de consumidores. Quem tem dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000 poderá quitá-las integralmente pelo valor de R$ 100. Para isso, no entanto, é preciso que a dívida esteja com a empresa Ativos, uma parceira da plataforma Serasa Limpa Nome.
Para saber se a dívida poderá ser negociada nessas condições, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome: www.serasa.com.br. As informações também podem ser acessadas via aplicativo da Serasa disponível para Android e iOS.
A Serasa não soube especificar quais lojas e setores estarão englobados nesse acordo, mas afirmou que a ação pode beneficiar mais de 1,5 milhão de consumidores. Além disso, não há um tempo determinado da idade das dívidas. Se ela estiver ativa e disponivel pela Ativos, ela será válida na negociação.
Seguindo as recomendações das autoridades de saúde, as agências da Serasa que fornecem atendimento presencial permanecem fechadas. Porém, além do site do Serasa Limpa Nome e do app da Serasa, o consumidor também pode regularizar seus débitos financeiros pelo Whatsapp, por meio do número: (11) 98870-7025.

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