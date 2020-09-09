Preços dos alimentos subiram 7,5 vezes a inflação da Grande Vitória

Preço do arroz tem incomodado os consumidores Crédito: Pille Riin Priske/Unsplash

A despesa com comida é onde o bolso sente mais, e a elevação dos preços têm sido motivo de reclamações frequentes nas últimas semanas. O preço do arroz, por exemplo, subiu 21,66% até agosto na Grande Vitória.

Nas prateleiras dos supermercados, um pacote de 5 kg do produto, que é um dos principais itens da cesta básica, já é vendido por mais de R$ 22. O leite longa vida subiu 24,8% neste ano, e o litro já é comercializado por cerca de R$ 4,50. O óleo de soja, cujo litro tem custado, em média, R$ 5,99, subiu 24,07% no ano.

Mas o principal vilão quando o assunto é alimentação foi, mais uma vez, o tomate, que ficou 78,77% mais caro no acumulado do ano. Somente em agosto, a variação foi de 44,47%.

A maior demanda por alimentos em domicílio, com a disponibilidade de renda das camadas mais pobres através do auxílio emergencial e força das exportações ajudam a explicar a alta do preço dos principais produtos, segundo especialistas.

De acordo com o superintendente técnico da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Bruno Lucchi, em entrevista ao portal CNA, no caso do arroz, por exemplo, a demanda se apresentou elevada durante os meses de março e abril em função da pandemia. Porém, historicamente, esses deveriam ser os piores meses de preço em função da safra.

"No entanto houve quebra na produção de importantes países produtores, como Índia e Tailândia, o que resultou na ampliação acentuada do preço no mercado internacional. No acumulado até agosto, o preço médio do arroz no cenário internacional se elevou em 29%"

Com relação ao preço dos laticínios, a Federação da Agricultura do Espírito Santo (Faes) explicou que, entre os meses de maio e setembro, o gado está na entressafra. Isso significa que a produção reduziu nesse período.

O economista Marcelo Loyola Fraga destacou que, de modo geral, a oferta não acompanhou a demanda repentina. "Apesar de muita gente ter ficado sem renda, os negócios terem caído o muito, houve liberação do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. Também há de se considerar que, diante do momento de incertezas, os recursos que antes seriam aplicados em bens duráveis foram redirecionados para despesas básicas, como alimentação. Tudo isso influencia a alta dos preços."

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