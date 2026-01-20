Preço da cesta básica registra queda em Vitória no 2° semestre de 2025

Alívio no bolso

Preço da cesta básica registra queda em Vitória no 2º semestre de 2025

Tomate, manteiga e arroz estão entre os itens que mais contribuíram para a diminuição do custo dos alimentos na Capital

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 19:10

Tomate foi um dos produtos com queda de preço em Vitória Crédito: Vitor Vasconcelos / Secom-PR

O preço da cesta básica de alimentos teve queda de 7,05% em Vitória no segundo semestre de 2025. O valor saiu de R$ 767,42 em julho para R$ 727,22 em dezembro, redução de R$ 40,20 no fim do ano. Foi a queda mais acentuada entre as capitais do Sudeste e a sexta maior redução do país.

O balanço das 27 capitais foi divulgado nesta terça-feira (20) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O levantamento integra a Análise Mensal da Pesquisa Nacional de Preço da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo órgão e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Em Vitória, a redução foi puxada principalmente pela queda expressiva nos preços de itens essenciais. O tomate apresentou recuo de 51,48%, seguido pelo arroz (-16,75%) e pelo feijão (-15,14%). Também tiveram diminuição relevante os preços do açúcar (-13,10%) e do café (-9,47%).

Segundo informações da Conab, esses resultados contribuíram diretamente para aliviar o orçamento das famílias da Capital, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade social, para as quais a alimentação representa parcela significativa da renda mensal.

“Essa queda generalizada é fruto dos investimentos que o governo do Brasil vem fazendo no setor agropecuário brasileiro, aumentando a produção de alimentos para o consumo interno nacional”, afirmou o presidente da Conab, Edegar Pretto

Segundo Pretto, os Planos Safra — tanto o empresarial quanto o da agricultura familiar — vêm registrando valores recordes, com ampliação do crédito e juros subsidiados. “O efeito é a maior safra da série histórica, o que se traduz em mais comida disponível e preços mais acessíveis para a população”, destacou.

