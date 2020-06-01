Ponto a ponto: os impactos da pandemia na economia e no seu bolso

ARRECADAÇÃO PÚBLICA CAI E GASTO DO GOVERNO AUMENTA

O primeiro e maior impacto do vírus é a necessidade de distanciamento social e isolamento diante do seu elevado nível de contágio. Com isso, pessoas deixaram de sair às ruas para consumir como antes ou mesmo trabalhar, sobretudo quem está classificado como grupo de risco (idosos e pessoas com comorbidades).

Várias atividades foram paralisadas por ordem do governo para tentar conter a transmissão do vírus. O comércio foi um dos mais afetados. Bares, restaurantes, academias e serviços de entretenimento também sofrem um duro baque. Setores como o de turismo também vivem dias de caos, já que as pessoas também deixaram de viajar ou gastar com lazer.

Com a atividade extremamente baixa, muitas empresas chegaram a um cenário financeiro caótico de falta de liquidez, que acontece quando não há uma reserva financeira suficiente para honrar os compromissos. "A crise acaba gerando uma falta de liquidez que lá na frente provoca uma ruptura na economia", explicou o economista Samuel Pessôa, pesquisador da FGV.

Sem dinheiro para se manter, as empresas iniciam o corte de funcionários para enxugar os gastos. Outras optaram por mecanismos legais criados pelo governo nesta crise, como suspender por dois meses os contratos de trabalho ou reduzir a carga horária e o salário proporcionalmente em 25%, 50% ou 70%.

Essas medidas acabam levando a uma queda brusca da renda familiar, conforme explica o economista Eduardo Araújo: "Há um empobrecimento coletivo das pessoas diante da perda salarial com essas medidas, ou porque ficaram desempregadas ou ainda porque são autônomos e não estão tendo como trabalhar".

A queda na renda se reflete na retração do consumo das famílias. "Essas pessoas passam a consumir menos, cortam gastos e isso afeta as empresas, que vendem e produzem menos, de forma a alimentar essa sistemática de um ciclo vicioso ruim para a economia", explica Eduardo Araújo.

A queda no consumo se reflete na produção das indústrias, que também é reduzida. Com o aumento da ociosidade e lucratividade, as empresas adiam investimentos de ampliação e expansão de atividades, o que geraria mais empregos agora.