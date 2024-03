Produção no mar

Petrobras inicia perfuração de campo de petróleo em bacia do ES

Estatal informou que os trabalhos têm como principal objetivo investigar e avaliar o potencial do poço, localizado no litoral norte do Estado

Navio-plataforma da Petrobras. (Carlos Alberto Silva)

A Petrobras iniciou a perfuração de mais um poço em busca de exploração de petróleo no Espírito Santo. Segundo informações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a perfuração do poço 1-BRSA-1391-ESS, que fica localizado na bacia Espírito Santo, no litoral Norte capixaba, teve início no último dia 24 de fevereiro.

A Petrobras informou que os trabalhos de perfuração do poço têm como principal objetivo investigar e avaliar o potencial volumétrico de hidrocarboneto do bloco ES-M-596. Com a conclusão dessa atividade, a empresa informou que cumprirá o Programa Exploratório Mínimo (PEM) do bloco.

Segundo boletim do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), desde 2018, a estatal já perfurou outros três poços no ES-M-596, mas sem que houvesse indícios de hidrocarbonetos. A campanha exploratória, com potencial de aumentar a produção de petróleo no Estado, é voltada aos prospectos Andurá e Joelho.

"Vale ressaltar que, em 2023, foram perfurados um total de 16 poços no Espírito Santo. Desses, 7 foram em ambiente onshore (terra), pelas empresas BGM (3), Seacrest (2) e Imetame (2). Já no offshore (mar), foram perfurados 9 poços, todos no campo de Jubarte, na bacia de Campos, pela Petrobras", diz o texto.

