Petrobras e ArcelorMittal fazem estudo no ES para reduzir emissão de poluentes

Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas em Linhares Crédito: Petrobras/Divulgação

Petrobras e a ArcelorMittal Brasil assinaram um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) com o objetivo de estudar potenciais modelos de negócio mutuamente benéficos na economia de baixo carbono, isto é, visando à redução de emissão de poluentes.

A cooperação entre as companhias ocorreu a partir de um estudo conjunto realizado no Espírito Santo , que teve o objetivo de desenvolver um hub de CCS (que atua na captura e armazenamento de gás carbônico – CO²). Também foram avaliados modelos de negócios para viabilizar economicamente a sua implementação.

A Petrobras detalha que o CSS é uma técnica que envolve a captura do CO² e a retenção no subsolo, evitando a saída do gás para a atmosfera e contribuindo para minimizar os efeitos das mudanças climáticas.

No conceito de hub, ainda segundo a Petrobras, o gás carbônico é capturado em diferentes localidades e fontes de emissão (indústria de aço, termoelétricas, indústria de cimento, unidades de processamento de gás natural, entre outros) e transportado por meio de uma malha de gasodutos conectada, que pode ser compartilhada e otimizada para o armazenamento de grandes volumes de CO² em reservatórios geológicos adequados.

A utilização de hub a partir desse conceito, com malhas conectadas, pode potencializar a viabilidade técnica e econômica, favorecendo a utilização do CCS como uma opção relevante de descarbonização em larga escala.

Estudo para usar reservatório no ES

A Petrobras diz ainda que já iniciou o mapeamento de reservatórios geológicos que podem se configurar como opção segura e adequada de armazenamento do carbono, estudando também instalações da companhia existentes no Espírito Santo para integrarem a infraestrutura do hub de CCS para o Estado.

“O segmento siderúrgico é uma das áreas em que a Petrobras pode agregar muito valor, em possíveis parcerias de negócio de baixo carbono ou explorando potenciais acordos comerciais vinculados aos projetos que a Petrobras desenvolve no setor, envolvendo não somente CCS, mas também energia renovável, hidrogênio e seus derivados e combustíveis de baixo carbono", afirma o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim.

Este acordo com a ArcelorMittal, continua Tolmasquim, é mais uma das iniciativas que a Petrobras desenvolve em conjunto com empresas líderes em seus segmentos de atuação. "E demonstra o compromisso das duas companhias em construir um futuro mais sustentável, buscando uma transição para uma economia de baixo carbono de forma justa e inclusiva, que promova de forma concomitante o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil."

Para o CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Jorge Oliveira, os projetos de captura e uso do CO² de forma produtiva e segura, com transporte e armazenamento adequados, representam uma estratégia tecnológica fundamental diante de um cenário de economia de baixo carbono. "Daí o interesse das duas empresas em identificarem soluções mutuamente benéficas, que sejam tecnicamente possíveis e economicamente sustentáveis”, ressalta.