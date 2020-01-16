Perfis falsos de supermercados prometem vale de R$ 500 em compras

Perfis falsos de supermercados prometem vale de 500 reais em compras
Perfis que se apresentam como pertencendo a grandes redes de supermercados no Instagram têm prometido vale-compras para clientes que curtirem as páginas. Os perfis são falsos, segundo as empresas, assim como as supostas promoções. Uma das vítimas do golpe é o Atacadão, que tem unidades em Vila Velha e na Serra. A outra é a Super Rede, com lojas na Serra, Viana e Cariacica.
Em ambos os casos, as páginas falsas prometem R$ 500 reais em vale-compras para as primeiras pessoas que seguirem os perfis. No caso do Atacadão, às 15h30 desta quinta-feira (16) mais de 50 mil pessoas já haviam curtido a página para participar da suposta promoção.
A empresa informou que vez ou outra localiza esses perfis falsos circulando em redes sociais, prometendo prêmios e brindes para captação de seguidores. "Também já encontramos sites que copiam nosso nome, endereço e até mesmo tentam copiar nossa identidade visual, visando vender mais. Todos esses perfis divulgam informações falsas e agem de má fé por meio da má utilização do nosso nome", diz nota publicada no site da empresa
Ainda segundo o Atacadão, sempre que o sistema de monitoramento e rastreamento encontra os perfis falsos, eles são denunciados e providências legais são tomadas.
A Super Rede Atacarejo informou em nota que a conta de Instagram citada é falsa e a promoção também. "Pedimos desculpas a qualquer pessoa que tenha sido ludibriada. Como se trata de um golpe usando nosso nome e nossas imagens, a empresa tomará todas as medidas cabíveis necessárias", diz a nota.
PROMOÇÕES FALSAS PODEM ESCONDER PERIGO
Para o especialista em segurança da informação Gilberto Sudré, esses golpes são utilizados para que as páginas ganhem seguidores rapidamente e sejam vendidas para outras pessoas ou até outras empresas. "Pouco tempo depois o nome muda e você se vê seguindo uma página que não tem mais nada a ver com a anterior", afirma.
O perfil falso do Atacadão, nos stories, pede ainda que os interessados na promoção enviem o endereço de e-mail por mensagem direta. Essa prática, Sudré alerta, pode ser mais perigosa. "A vítima pode acabar recebendo um vírus ou sendo levada a informar dados pessoais, como número de telefone, por exemplo. A partir daí, é possível praticar outros golpes", diz.
O especialista afirma que, antes de participar de promoções pelas redes sociais, as pessoas precisam ir direto na fonte para confirmar a informação. "É bom ir no site oficial da empresa ou em um ponto físico e ver se há de fato aquela promoção", diz.