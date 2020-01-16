Perfis falsos de supermercados prometem vale de R$ 500 em compras

Perfil falso do Atacadão promete R$ 500 reais em compras para atrair seguidores Crédito: Reprodução / Instagram

Your browser does not support the audio element. Perfis falsos de supermercados prometem vale de 500 reais em compras

Os perfis são falsos, segundo as empresas, assim como as supostas promoções. Uma das vítimas do golpe é o Atacadão, que tem unidades em Perfis que se apresentam como pertencendo a grandes redes de supermercados no Instagram têm prometido vale-compras para clientes que curtirem as páginas.Uma das vítimas do golpe é o Atacadão, que tem unidades em Vila Velha e na Serra . A outra é a Super Rede, com lojas na Serra, Viana e Cariacica.

Em ambos os casos, as páginas falsas prometem R$ 500 reais em vale-compras para as primeiras pessoas que seguirem os perfis. No caso do Atacadão, às 15h30 desta quinta-feira (16) mais de 50 mil pessoas já haviam curtido a página para participar da suposta promoção.

A empresa informou que vez ou outra localiza esses perfis falsos circulando em redes sociais, prometendo prêmios e brindes para captação de seguidores. "Também já encontramos sites que copiam nosso nome, endereço e até mesmo tentam copiar nossa identidade visual, visando vender mais. Todos esses perfis divulgam informações falsas e agem de má fé por meio da má utilização do nosso nome", diz nota publicada no site da empresa



Ainda segundo o Atacadão, sempre que o sistema de monitoramento e rastreamento encontra os perfis falsos, eles são denunciados e providências legais são tomadas.



Perfil fake oferece vale compras em supermercado Crédito: Reprodução/Instagram

A Super Rede Atacarejo informou em nota que a conta de Instagram citada é falsa e a promoção também. "Pedimos desculpas a qualquer pessoa que tenha sido ludibriada. Como se trata de um golpe usando nosso nome e nossas imagens, a empresa tomará todas as medidas cabíveis necessárias", diz a nota.



PROMOÇÕES FALSAS PODEM ESCONDER PERIGO

Para o especialista em segurança da informação Gilberto Sudré, esses golpes são utilizados para que as páginas ganhem seguidores rapidamente e sejam vendidas para outras pessoas ou até outras empresas. "Pouco tempo depois o nome muda e você se vê seguindo uma página que não tem mais nada a ver com a anterior", afirma.

O perfil falso do Atacadão, nos stories, pede ainda que os interessados na promoção enviem o endereço de e-mail por mensagem direta. Essa prática, Sudré alerta, pode ser mais perigosa. "A vítima pode acabar recebendo um vírus ou sendo levada a informar dados pessoais, como número de telefone, por exemplo. A partir daí, é possível praticar outros golpes", diz.

Perfil fake oferece vale compras em supermercado Crédito: Reprodução/Instagram