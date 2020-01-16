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Golpe do Instagram

Perfis falsos de supermercados prometem vale de R$ 500 em compras

Empresas afirmam que os perfis são falsos e especialista em segurança digital alerta para risco de roubo de informações pessoais. Atacadão e Super Rede estão entre os alvos

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 19:38
Perfil falso do Atacadão promete R$ 500 reais em compras para atrair seguidores Crédito: Reprodução / Instagram
Perfis falsos de supermercados prometem vale de 500 reais em compras
Perfis que se apresentam como pertencendo a grandes redes de supermercados no Instagram têm prometido vale-compras para clientes que curtirem as páginas. Os perfis são falsos, segundo as empresas, assim como as supostas promoções. Uma das vítimas do golpe é o Atacadão, que tem unidades em Vila Velha e na Serra. A outra é a Super Rede,  com lojas na Serra, Viana e Cariacica.
Em ambos os casos, as páginas falsas prometem R$ 500 reais em vale-compras para as primeiras pessoas que seguirem os perfis. No caso do Atacadão, às 15h30 desta quinta-feira (16) mais de 50 mil pessoas já haviam curtido a página para participar da suposta promoção.

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A empresa informou que vez ou outra localiza esses perfis falsos circulando em redes sociais, prometendo prêmios e brindes para captação de seguidores. "Também já encontramos sites que copiam nosso nome, endereço e até mesmo tentam copiar nossa identidade visual, visando vender mais. Todos esses perfis divulgam informações falsas e agem de má fé por meio da má utilização do nosso nome", diz nota publicada no site da empresa
Ainda segundo o Atacadão, sempre que o sistema de monitoramento e rastreamento encontra os perfis falsos, eles são denunciados e providências legais são tomadas.
Perfil fake oferece vale compras em supermercado Crédito: Reprodução/Instagram
A Super Rede Atacarejo informou em nota que a conta de Instagram citada é falsa e a promoção também. "Pedimos desculpas a qualquer pessoa que tenha sido ludibriada. Como se trata de um golpe usando nosso nome e nossas imagens, a empresa tomará todas as medidas cabíveis necessárias", diz a nota.

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PROMOÇÕES FALSAS PODEM ESCONDER PERIGO

Para o especialista em segurança da informação Gilberto Sudré, esses golpes são utilizados para que as páginas ganhem seguidores rapidamente e sejam vendidas para outras pessoas ou até outras empresas. "Pouco tempo depois o nome muda e você se vê seguindo uma página que não tem mais nada a ver com a anterior", afirma.
O perfil falso do Atacadão, nos stories, pede ainda que os interessados na promoção enviem o endereço de e-mail por mensagem direta. Essa prática, Sudré alerta, pode ser mais perigosa. "A vítima pode acabar recebendo um vírus ou sendo levada a informar dados pessoais, como número de telefone, por exemplo. A partir daí, é possível praticar outros golpes", diz.
Perfil fake oferece vale compras em supermercado Crédito: Reprodução/Instagram
O especialista afirma que, antes de participar de promoções pelas redes sociais, as pessoas precisam ir direto na fonte para confirmar a informação. "É bom ir no site oficial da empresa ou em um ponto físico e ver se há de fato aquela promoção", diz.

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