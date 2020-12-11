Oficinas do ES ficam sem peças para consertar carros e preços sobem

Carro parado em oficina aguarda peça para conserto há semanas Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta

A dificuldade é maior com peças para carros importados, que não são encontradas no mercado nacional. Isso porque fábricas brasileiras e estrangeiras ficaram meses com a produção suspensa em função da pandemia, e agora os estoques estão baixos.

Na oficina do mecânico Henrique Caldas em Vila Velha , há vários veículos parados aguardando a chegada de itens para reposição, sendo que em alguns casos a espera chega a três meses. O proprietário explicou que peças específicas são as mais difíceis de conseguir.

"A gente está sofrendo com a falta de peças, principalmente com carros importados e com peças específicas, [como] uma balança, uma lanterna ou farol que quebrou e são peças específicas para aquele modelo. De repente esses carros vão ficar parados alguns dias aguardando", explica.

Com a escassez de peças, o preço disparou. Segundo o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos do Estado, a pandemia fez o custo das peças subir quase 20%, o que também se justifica pela alta do dólar no caso dos carros importados.

"O dólar subiu e os carros importados, por mais que as montadoras que importam tenham alguma margem, acabam ficando com as peças mais caras também. Aquelas derivadas de produtos de borracha e petróleo também subiram", destaca Eduardo Dalamura, presidente do sindicato.

Henrique Caldas comenta que o prejuízo com o atraso é grande tanto para os prestadores de serviços para os donos dos veículos. "O usuário comum que fica sem carro dá um jeitinho, pega um carro aplicativo, etc. Mas e aquele carro que é de uma locadora, de alguém que usa para trabalhar por aplicativo. Se fica sem poder rodar com o carro um dia já tem prejuízo".