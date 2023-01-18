Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prisão e multa

"Máfia do Vinho": Justiça condena empresários por sonegação fiscal no ES

Newred Distribuidora, empresa de Ricardo e Sandra Corteletti, foi apontada na Operação Sanguinello como líder de um esquema de fraude em impostos em 2014
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 jan 2023 às 11:01

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 11:01

O casal Ricardo e Sandra Corteletti, da Newred Distribuidora
O casal Ricardo e Sandra Corteletti, da Newred Distribuidora Crédito: Mônica Zorzanell / Montagem  A Gazeta 
A Justiça acolheu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e condenou o casal de empresários Ricardo Lucio Corteletti e Sandra da Penha Corteletti, envolvidos em um esquema de fraude na venda de vinhos no Estado. O caso foi descoberto em 2014, durante a Operação Sanguinello.
A pena é de cinco anos, seis meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de R$ 12.180.502,48 para reparar os prejuízos sofridos pelo Estado, e ainda cabe recurso. 
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Ricardo foi liberado do sistema prisional no dia 17 de julho de 2022, após vencimento da prisão temporária. Já Sandra deixou a prisão no dia 30 de maio de 2014. 
"Máfia do Vinho": Justiça condena empresários por sonegação fiscal no ES
Para a Justiça, os empresários se utilizaram de uma empresa de fachada para intermediar a aquisição de mercadorias de fornecedores, para se eximirem do ônus de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente nessas operações.
A conclusão foi a de que a empresa de fachada, após adquirir os produtos, emitia uma nota fiscal de venda para a Newred Distribuidora, de Ricardo e Sandra, informando que o imposto já havia sido recolhido de forma antecipada. Pelo que foi apurado, isso nunca acontecia.
Assim, a distribuidora de bebidas dos empresários condenados podia revender as mercadorias livres de impostos, enquanto o passivo tributário recaía integralmente sobre a empresa de fechada.
O MPES destacou a existência de uma triangulação na emissão de documentos fiscais, entre o fornecedor, a empresa de fechada e a Newred distribuidora. No entanto, a mercadora, na prática, circulava do fornecedor diretamente para a distribuidora dos empresários condenados.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a defesa dos citados informou que só irá se manifestar a partir do momento em que tomar ciência dos termos da sentença proferida.
A Gazeta mostrou a
A Gazeta mostrou a "Máfia do Vinho", em 2014, no Espírito Santo Crédito: Pesquisa A Gazeta

Operação Sanguinello

A condenação dos empresários é resultante da Operação Sanguinello, do MPES, ocorrida em 2014. A ação descobriu um esquema bilionário no setor de bebidas que envolvia, pelo menos, cinco fraudes contra o Fisco estadual.
As empresas investigadas, a maioria de fachada, segundo o MPES, usavam troca de favores e emitiam notas fiscais frias nas operações de compra ou importação de vinhos, uísque, cerveja e outras bebidas, até não alcoólicas, sem o recolhimento de impostos.
Estimativas iniciais apontam que, entre 2011 e 2013, o grupo acusado de lesar os cofres públicos pode ter movimentado cerca de R$ 230 milhões em operações ilícitas, causando prejuízos acima de R$ 62 milhões – pela cotação da época. Entre as empresas acusadas de liderar o esquema estava a Newred Distribuidora.

Veja Também

Operação que prendeu ex-secretário do ES tem conexão com a Sanguinello

Operação Decanter

O empresário Ricardo Lúcio Corteletti, detido em 2014, após a Operação Sanguinello, foi novamente alvo de investigações na Operação Decanter, em 2022, sendo novamente preso – também suspeito de participar de uma fraude milionária no comércio de vinho.
Em 2015, um ano após a realização da Operação Sanguinello, o empresário foi denunciado pelo MPES, junto com outras 30 pessoas.
Assim como na Operação Sanguinello, o objetivo da Operação Decanter foi o de desarticular uma suposta organização criminosa formada para fraudar impostos estaduais no comércio de vinho no Estado. Entre os presos estava o ex-secretário de Estado da Fazenda Rogélio Pegoretti Caetano Amorim.

LEIA MAIS SOBRE 

Ex-secretário e empresários suspeitos de fraude na venda de vinho deixam prisão

Justiça manda soltar empresário acusado de participação em fraude na venda de vinhos

Empresário alvo de operação já foi preso em 2014 por fraude na venda de vinho

Entenda como funcionava a fraude na venda de vinhos no ES

Justiça manda prender 7 pessoas suspeitas de fraude na venda de vinhos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gaeco MPES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados