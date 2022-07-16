Prédio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: TJES / Divulgação

Your browser does not support the audio element. Justiça manda soltar empresário acusado de participação em fraude na venda de vinhos

O empresário havia sido preso na última terça-feira (12), acusado de participar de uma organização criminosa que teria causado prejuízo de R$ 120 milhões aos cofres públicos do Estado, por meio de um esquema de fraude fiscal na venda de vinhos.

De acordo com o texto da decisão, obtido por A Gazeta, a defesa argumenta que “a coação do paciente, que se encontra preso temporariamente, é ilegal, porquanto não foram cumpridos os requisitos legais para a decretação da prisão temporária”.

Na sua decisão o desembargador cita que a prisão temporária é ilegal, pois não se enquadra em casos de organização criminosa com base em uma nova interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Portanto, em que pese a gravidade dos crimes investigados e o raciocínio jurisprudencial até então aplicado, observa-se que a Corte Suprema conferiu nova interpretação à disposição legal, manifestando-se expressamente sobre a inaplicabilidade da prisão temporária ao crime de organização criminosa (..), concluo, a partir dos dados até então colacionados, que a prisão é ilegal, devendo ser relaxada”, disse o desembargador, no texto.

A investigação criminal foi viabilizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), e com o apoio operacional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.

Juntos deflagraram na terça-feira (12) a Operação Decanter, que resultou na prisão temporária de cinco pessoas: Rogelio Pegoretti Caetano Amorim, ex-secretário de Estado da Fazenda; Ricardo Lucio Corteletti, empresário; Otoniel Jacobsen Luxinger, empresário; Hugo Soares de Souza, empresário; Wagney Nunes de Oliveira, empresário.

Os trabalhos investigativos começaram em 2020, enquanto o ex-secretário ainda estava no comando da Sefaz. No entanto, a suspeita de envolvimento de Rogelio na fraude milionária só surgiu depois que ele deixou o cargo. Em um primeiro momento, segundo informações do MPES, as apurações estavam direcionadas para as empresas que teriam participação no esquema.

A investigação identificou prejuízos de R$ 120 milhões aos cofres estaduais.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que recebeu o alvará de soltura do empresário Wagney Nunes de Oliveira, emitido pela Justiça, na sexta-feira (15) à noite. Até a publicação desta reportagem, não havia informação se o empresário já tinha sido solto.