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Operação Decanter

Ex-secretário e empresários suspeitos de fraude na venda de vinho deixam prisão

Grupo havia sido preso no último dia 12, em operação realizada pelo Ministério Público em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda
Amanda Vergna

Amanda Vergna

Publicado em 

18 jul 2022 às 20:50

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 20:50

O ex-secretário de Estado da Fazenda Rogelio Pegoretti e quatro empresários que haviam sido presos na Operação Decanter, deflagrada no último dia 12, deixaram a prisão, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Rogelio Pegoretti é secretário de Estado da Fazenda
Rogelio Pegoretti foi solto no último domingo (17), após passar cinco dias na prisão Crédito: Ademir Ribeiro / Secom
O empresário Wagney Nunes foi liberado do sistema prisional na última sexta-feira (15). Já o ex-secretário Rogelio Pegoretti e outros três empresários - Ricardo Lucio Corteletti, Otoniel Jacobsen Luxinger e Hugo Soares de Souza - saíram da prisão no último domingo (17).
Os suspeitos haviam sido presos durante operação que desarticulou uma suposta organização criminosa formada para fraudar impostos estaduais na comercialização de vinho em todo o Espírito Santo. Chamada de "Decanter", a ação identificou que, nos últimos quatro anos, essa fraude fiscal gerou um prejuízo de R$ 120 milhões, de acordo com estimativas da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
As investigações começaram em 2020, enquanto o ex-secretário ainda estava no comando da Sefaz. No entanto, a suspeita de envolvimento de Rogelio na fraude milionária só surgiu depois que ele deixou o cargo. Em um primeiro momento, segundo informações do Ministério Público do Espírito Santo, as apurações estavam direcionadas para as empresas que teriam participação no esquema.

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A OPERAÇÃO

A investigação criminal foi viabilizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), e com o apoio operacional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.
Além do ex-secretário e dos quatro empresários que já foram soltos, também haviam sido determinados pelo Juízo da Sexta Vara Criminal de Vila Velha outros dois mandados de prisão contra donos de empresas que são considerados foragidos:
  • Ramon Rispiri Viana, empresário
  • Adilson Batista Ribeiro, empresário

O QUE DIZ A DEFESA DOS INVESTIGADOS

Rafael Merlo Marconi de Macedo, advogado responsável pela defesa de Ricardo Lucio Corteletti, informou que não se manifesta no momento por ainda estar analisando as informações relativas à investigação da Operação Decanter.
A defesa de Hugo Soares de Souza está a cargo de Homero Mafra, que informou que não se manifesta no momento por ainda estar analisando as informações relativas à investigação.
A defesa do ex-secretário de Estado da Fazenda Rogelio Pegorretti Caetano Amorim está sendo conduzida pelo advogado Edson Viana dos Santos. Ele informou que não se manifesta no momento por ainda estar analisando as informações relativas à investigação. A reportagem voltou a fazer contato com ele sobre as novas informações, mas ainda não obteve resposta.
A reportagem tenta localizar a defesa de Otoniel Jacobsen Luxinger, Wagney Nunes de Oliveira, Ramon Rispiri Viana e Adilson Batista Ribeiro, além dos citados Elizângela Erlacher e Sérgio Ricardo, e mantém o espaço aberto para que todos possam se pronunciar.

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