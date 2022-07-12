Operação que prendeu ex-secretário do ES tem conexão com a Sanguinello

A Sanguinello ficou famosa por ter ido bem além da sonegação de impostos, calculada, na época, em mais de R$ 200 milhões pelos promotores do Ministério Público. Em fevereiro de 2014, o empresário Rodrigo Fraga se matou logo após denunciar um esquema que ele mesmo denominou "Máfia do Vinho. Em maio do mesmo ano foi deflagrada a primeira fase da Sanguinello apurando justamente o que Fraga havia denunciado.

Os donos do supermercado disseram ter sido procurados por um outro empresário com a tal oferta de vantagem indevida, já que a ação poderia atingir o supermercado e que "pela amizade que tinha com o juiz aquela era a oportunidade e o momento para resolver o problema", "mediante uma composição". O magistrado, após conclusão do processo administrativo, foi condenado pelo Pleno do Tribunal de Justiça.