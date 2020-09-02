Comércio vai trabalhar com preços promocionais por 10 dias Crédito: Andreas Lischka/Pixabay

Começa nessa quinta-feira (3) e se estende até o dia 13 de setembro a segunda edição da Semana do Brasil, evento que ficou conhecido como Black Friday brasileira. Em todo o Espírito Santo, mais de 20 mil lojas deverão participar da ação e colocar milhares de produtos em promoção. Nesta edição, os descontos podem chegar a 70% em lojas de shopping centers e de rua no Estado.

Your browser does not support the audio element. Lojas no ES vão dar descontos de até 70% a partir desta quinta

Os consumidores poderão fazer suas compras de roupas, acessórios, calçados, itens de decoração, móveis e eletroeletrônicos, entre outros, em lojas físicas, pela internet ou ainda pelas redes sociais. Já a retirada dos produtos acontece por drive thru ou delivery. Os 10 dias de preços promocionais prometem alavancar as vendas do comércio, um dos mais prejudicados pela pandemia do novo coronavírus.

A Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) pediu ao governo do Estado, nesta quarta-feira (2), que amplie os horários de atendimento das lojas para oito horas diárias, de segunda-feira a sábado, e autorize o funcionamento aos domingos no período da campanha. Segundo a Fecomércio, a flexibilização contribuiria para melhorar os números de vendas durante os dez dias da Semana Brasil.

Em ofício enviado à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), a instituição afirmou que o setor sabe que precisa continuar vigilante. "Porém, observamos que a flexibilização da abertura dos estabelecimentos, até o momento, não resultou na piora dos indicadores da Covid-19 no Espírito Santo que, pelo contrário, continuam melhorando", disse.

"Acreditamos que essa ampliação será mais benéfica que o contrário e contribuirá tanto para diminuir aglomerações no comércio quanto para 'distribuir' a população nos finais de semana", complementou.

O governo do Estado informou, por meio de nota, que a solicitação da Fecomércio foi recebida e será apreciada na próxima reunião da Sala de Situação, prevista para sexta-feira (04). "O governo destaca que, atualmente, o funcionamento do comércio sem restrição de horário está condicionado à classificação do município em Risco Baixo, no Mapa de Gestão de Risco", disse.

Atualmente, como a Grande Vitória está em risco moderado, as lojas de rua e de centros comerciais podem ser abertas aos sábados, das 9h às 15h e, durante a semana, das 10h às 16h. Os restaurantes estão liberados para funcionar todos os dias da semana, até as 18 horas. Já os bares continuam proibidos, a não ser aqueles que têm registro de bar e restaurante e consigam cumprir, entre outras orientações, distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas para receber a clientela.

Os shoppings também estão liberados para funcionar aos sábados, mantendo o horário que é adotado durante a semana, do meio-dia às 20h. Os restaurantes da praça de alimentação têm funcionamento autorizado até as 18h durante todos os dias, incluindo o domingo.

OTIMISMO EM MEIO À PANDEMIA

O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, Adriano Ohnesorg, lembra que a pandemia do novo coronavírus trouxe muitos aprendizados para os empresários, facilitando o uso de novas ferramentas de vendas.

Os lojistas tiveram que se reinventar neste momento de crise, aprender novas formas de vendas. Para isso, utilizaram WhatsApp, vendas on-line e até outras plataformas para que os produtos chegassem ao consumidor. O comércio deve continuar com essas iniciativas durante a Semana do Brasil, relatou.

O período de descontos é encarado com otimismo e grande expectativa pelo comércio capixaba. Para o presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, César Saad, a Semana do Brasil será um grande impulsionador de vendas para os comerciantes. Segundo ele, os estabelecimentos que vão vender por delivery na Grande Vitória não vão cobrar pela entrega.

Os descontos devem variar de 20% a 60%. Muitos comerciantes estão recebendo mercadorias novas, mas ainda precisam vender aquelas que estão no estoque. A nossa expectativa é que o crescimento nas vendas chegue a 30%. Ficamos três meses fechados e outros trabalhando em dias alternados. Há uma demanda reprimida desse período de pandemia. A semana de descontos vai ajudar, e muito, os empresários, comenta Saad.

O diretor da Fecomércio, José Carlos Bergamin, acredita que metade das lojas do Estado faça adesão ao evento.

Os lojistas estão precisando vender os estoque que estão parados desde meados de março. Alguns até estão lançando coisas novas e a Semana do Brasil é uma ótima oportunidade para comercializar produtos com preços mais acessíveis. Apostamos em uma venda forte. Os empresários estão animados com esta retomada, destaca Bergamin.

Ele ressalta que as facilidades de pagamento deverão alavancar as vendas. Já é possível fazer um parcelamento maior, pois os cartões de crédito estão cobrando menos dos lojistas, explica.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços (CNC), a primeira edição da Semana Brasil, realizada em 2019, fez crescer as vendas on-line em 41%, enquanto as vendas no varejo presencial aumentaram 11,3%.

PESQUISA

A pesquisa Muito Além da Black Friday, da Globo, apontou que os consumidores estão dispostos a voltar às compras  tanto pela internet quanto pelas lojas físicas.

O estudo apontou que 68% dos entrevistados afirmam que têm o hábito de fazer compras durante as promoções da Black Friday. O mesmo levantamento constatou que 7 em cada 10 brasileiros deixaram de comprar algo durante os momentos da pandemia. Os dados mostram que o cenário para o consumo brasileiro é bastante animador.

Além disso, a pesquisa indicou que os brasileiros estão atentos às promoções. Do total de entrevistados, 65% das pessoas estão enxergando na data uma oportunidade para se presentearem; 55% acreditam que ela será a melhor época para compras este ano; e 51% dizem que irão priorizar produtos de marcas que fizeram algo positivo durante a pandemia.

A Black Friday está marcada para o dia 27 de novembro deste ano.

CONFIRA AS AÇÕES DA SEMANA DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA PRAIA DO CANTO

Serão cerca de 90 lojas na Praia do Canto, com descontos que vão variar de 20% a 60%. Os comerciantes vão vender os produtos nas lojas físicas, pela internet, WhatsApp e Instagram. Além disso, haverá a possibilidade de entrega gratuita para toda a Grande Vitória.

SHOPPING VILA VELHA

Até o momento, são mais de 60 lojas participantes que vão oferecer descontos de até 70%. Os canais de vendas serão por delivery, drive thru ou na loja física.

SHOPPING MOXUARA

São mais de 50 lojas participantes de diversos segmentos, como vestuário, acessórios, infantis, cosméticos, eletrônicos e cama, mesa e banho. Os descontos podem chegar a 70%. Os clientes poderão fazer suas compras presencialmente nas lojas ou pelo WhatsApp dos estabelecimentos participantes, com opções de entrega via delivery ou retirada no shopping.

BOULEVARD VILA VELHA

Os descontos podem chegar a 70% e os consumidores poderão fazer suas compras nas lojas físicas e também on-line. Para este período, o centro de compras está trabalhando com a plataforma de marketplace, https://loja.srmustache.com.br/, que direcionará o cliente às compras por WhatsApp, e-commerce e delivery. Também será possível fazer as compras pelas redes sociais e WhatsApp dos estabelecimentos participantes.

SHOPPING VITÓRIA

A expectativa é que mais de 100 lojas participem das promoções. Os descontos podem chegar a 70%. No Shopping Vitória, as promoções abrangem produtos dos segmentos de vestuário, calçados, acessórios, perfumaria, cosméticos, alimentação, entre outros. Para os clientes que preferem fazer as compras sem sair de casa, é possível visualizar as ofertas no site . A entrega dos produtos pode ser feita via delivery ou no drive thru.

SHOPPING PRAIA DA COSTA

As lojas irão oferecer descontos de mais de 70%. A ação contará com mais de 30 estabelecimentos dos mais variados segmentos como óticas, roupas masculinas e femininas, calçados, entre outros. Os clientes poderão fazer suas compras nas lojas físicas ou pelas redes sociais e a retirada dos produtos será por delivery pick-Up ou vouchers

SHOPPING MONTSERRAT

As lojas darão descontos de até 60%. As vendas serão realizadas nas lojas físicas e por drive thru.

UNIGLÓRIA

De 8 a 12 de setembro, será realizado o Dia de Glória, com a participação de cerca de 700 lojas. O percentual dos descontos não foi informado.

AVENIDA EXPEDITO GARCIA

De acordo com o presidente do Sindicato dos Lojistas de Cariacica, José Antônio Pupim, cerca de 220 lojas da região vão participar da semana de descontos na região da Avenida Expedito Garcia, em Cariacica. Os clientes poderão encontrar produtos com descontos que variam de 10% a 50%.

LARANJEIRAS

Os clientes poderão encontrar produtos com descontos que variam de 10% a 50%. Ao todo, são 200 lojas participantes em Laranjeiras, na Serra.

JARDIM DA PENHA