Intoxicação por metanol no ES: quase todas notificações descartadas

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou um novo balanço sobre o risco de intoxicação por metanol no Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (8): subiu para 13 o número de notificações. Desses, 12 foram descartados e apenas um segue em monitoramento, no município de Marataízes, no Sul capixaba. O Espírito Santo não tem nenhum caso confirmado.

A notificação de um caso suspeito ocorre assim que um paciente com sintomas característicos dá entrada no serviço de saúde, seja público ou privado. Ainda que exames clínicos deem negativo para intoxicação, o paciente ainda deve ficar em observação por 24h, conforme protocolo do Ministério da Saúde. Somente após o prazo, o caso pode ser classificado como "descartado".