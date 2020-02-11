Greve dos petroleiros atinge produção da P-58, no litoral Sul do ES

Plataforma P-58 está localizada no Parque das Baleias, porção capixaba da Bacia de Campos Crédito: Divulgação/Agência Petrobras

A P-58 atua no Parque das Baleias, porção capixaba da Bacia de Campos. Ela tem capacidade para produzir mais de 120 mil barris de petróleo por dia e armazenar até 4 milhões de m³ de gás natural. De acordo com o coordenador interino do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo, Valmisio Hoffmann, cerca de 160 empregados trabalham na plataforma.

Não quer dizer que todos os 160 estão parados. O grupo que iria fazer a troca do turno não embarcou e parte dos que estão na P-58 já pediu para desembarcar. Com isso, ficará na plataforma apenas a equipe de contingência, para que não ocorra nenhuma acidente, explicou Hoffmann.

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No Espírito Santo devemos ser cerca de 500 trabalhadores em greve. Com o TABR e a UTGC paralisados, pode haver problemas no transporte de gás natural, informou o coordenador interino do Sindipetro.

GREVE ACONTECE EM 13 ESTADOS DO BRASIL

O movimento grevista dos petroleiros já chega a 13 Estados, com adesões em 92 unidades da Petrobras. Já são 40 plataformas, 18 terminais, 11 refinarias e mais outras 20 unidades operacionais e 3 bases administrativas com trabalhadores em greve por todo o país, informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

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A categoria reivindica a revisão do fechamento da fábrica de fertizantes Fafen no Paraná e o cumprimento de cláusulas de Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) da Petrobras e de suas subsidiárias. Eles também se manifestam contra a política de preços de combustíveis da estatal.

O QUE DIZ A PETROBRAS

Procurada, a Petrobras informou que as unidades estão operando em condições adequadas de segurança, com reforço de equipes de contingência e não há impacto na produção. As entregas de produtos ao mercado também seguem normais. Nas unidades offshore, os grevistas desembarcaram e a operação é feita por empregados próprios treinados que integram as equipes de contingência.

A empresa também já havia informado que a medida foi autorizada pela Justiça, uma vez que a ordem judicial de manter em serviço o mínimo de 90% do efetivo - determinada na semana passada pelo ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho (TST) - não vem sendo cumprida pelos sindicatos.