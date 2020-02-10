Greve dos petroleiros: postos descartam falta de gasolina no ES

Petroleiros fizeram ato em frente a sede da Petrobras em Vitória Crédito: FUP / Divulgação

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) descartou que a greve dos petroleiros provoque falta de combustível no Espírito Santo no curto prazo . Através de nota, a entidade ressaltou que toda a cadeia segue normal e que não há previsão de impactos para o Estado.

"A informação que os revendedores dos postos de combustíveis receberam das distribuidoras é de que toda a logística de abastecimento está com o seu funcionamento normal. Não há previsão de impactos na distribuição do Estado", apresenta a nota.

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Nesta segunda-feira (10), o Terminal segue com um número reduzido de trabalhadores, segundo informou o coordenador interino do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro), Valmisio Hoffmann.

"A rendição de turno está parada no Terminal. No sábado chegou um navio que descarregou o combustível, mas se a paralisação continuar quando o próximo navio chegar, ele não vai conseguir descarregar", disse Hoffmann.



ONDE ESTÃO OS GREVISTAS

As informações do Sindipetro dão conta de que há paralisações no Terminal Aquaviário da Petrobras , em Vitória e na Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC), em Linhares. Pela manhã os trabalhadores fizeram uma plenária em frente à sede da Petrobras, no bairro Mata da Praia, em Vitória.

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Em todo o Brasil 92 unidades do Sistema Petrobrás, em 13 estados do país, registraram adesões ao movimento. Segundo a Federação Única dos Petroleiros o que significa cerca de 20 mil trabalhadores na greve.

Os petroleiros cobram a suspensão das demissões na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR), previstas para terem início na próxima sexta-feira (14) e o cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho.

O QUE DIZ A PETROBRAS

Segundo a Petrobras, as paralisações não estão impactando as produções e não há nenhuma unidade totalmente parada - apenas funcionando com um número menor de empregados. A estatal afirmou que iniciou a contratação imediata de pessoas e serviços, de forma emergencial, para garantir a continuidade operacional em suas unidades durante a paralisação dos petroleiros.

A estatal explicou que a medida foi autorizada pela Justiça, uma vez que a ordem judicial de manter em serviço o mínimo de 90% do efetivo - determinada na semana passada pelo ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho (TST) - não vem sendo cumprida pelos sindicatos.