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Greve

TST determina efetivo mínimo de 90% e multa de R$ 500 mil a petroleiros

A liminar foi proferida pelo ministro Ives Gandra Martins. Na decisão, ele estabelece que as entidades sindicais, que estão em greve, não impeçam o livre trânsito de bens e pessoas às unidades da Petrobras

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 15:34
Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre foi um dos pontos em que houve redução do número de trabalhadores Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou nesta terça-feira (04) que os petroleiros em greve devem manter um efetivo mínimo de 90% nas bases da Petrobras. A multa para eventual descumprimento chega a R$ 500 mil para sindicatos com mais de dois mil empregados e R$ 250 mil para os demais.
A liminar foi proferida pelo ministro Ives Gandra Martins. Na decisão, ele estabelece que as entidades sindicais não impeçam o livre trânsito de bens e pessoas às unidades da Petrobras. Na liminar, o ministro destacou que (...) a Constituição Federal assegura o direito de greve (...) desde que, em atividades essenciais, sejam atendidas as necessidades inadiáveis da população.

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Para o ministro, não se tem notícias do descumprimento do recém-firmado ACT de 2019/2020, e os compromissos ajustados no bojo do referido Procedimento de Mediação são de caráter programático e, pelo que se vê, do que foi trazido a estes autos, estão sendo cumpridos.
A Petrobras informou que espera o cumprimento imediato da decisão pelas entidades sindicais e reforça que os motivos alegados para o movimento grevista não atendem aos critérios legais. A companhia segue aberta para dialogar com as entidades, nos termos e prazos acordados no TST durante a negociação do ACT vigente. Todas as unidades seguem operando dentro dos padrões de segurança, informou a empresa.

PETROLEIROS VÃO FAZER PROTESTO NA RETA DA PENHA

Para esta quarta-feira (5), o protesto dos grevistas deve chegar à Grande VitóriaO Sindipetro está prometendo um desconto no preço do combustível para os 100 primeiros motoristas que chegarem à frente do prédio da Petrobras, na Reta da Penha.
Vamos entregar 100 vouchers que dão direito ao desconto de R$ 2 por litro de combustível. Ao invés de prejudicar a população queimando pneus e parando avenidas, queremos chamar a atenção para a nossa causa, contou o coordenador interino do Sindipetro.
O desconto será limitado a 20 litros por motorista, o que deve dar um desconto de R$ 40. A diferença será paga pelo próprio sindicato e totalizará R$ 4 mil, contanto os 100 vouchers. O desconto será válido somente no mesmo dia e em um posto BR cadastrado pelo Sindipetro em Vitória.

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Fizemos essa mesma ação em Linhares e ela foi muito positiva. Cerca de 3 horas antes do início da distribuição já tinha gente na fila. Acredito que no começo da madrugada desta quarta já vai ter gente na fila aqui na Reta da Penha, avalia Hoffmann.

PARALISAÇÃO CHEGA A 12 ESTADOS

De acordo com a Federação Única do Petroleiros (FUP), a greve chegou a 12 Estados e alcança um total de 15 mil trabalhadores. A paralisação teve início por conta de demissões em massa que a Petrobras teria feito - descumprindo assim o acordo coletivo entre as partes.
Continuaremos resistindo e exigindo que a Petrobrás sente à mesa para dialogar conosco. Não iremos aceitar calados o desmonte da companhia, demissões em massa e não cumprimento das cláusulas do Acordo Coletivo, afirmou Devyd Barcelar, diretor da FUP.

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