Valor da gasolina do ES tem a maior queda do país, mas consumidor pode nem sentir
A Petrobras baixou nesta terça-feira (14) o preço da gasolina e do diesel que é vendido para as distribuidoras. No Espírito Santo, desta vez, foi registrada a maior queda: 10 centavos por litro de gasolina e 15 centavos por litro de diesel - valor referente ao entregue diretamente no posto. Em média, os dois produtos apresentam redução de 3% em todo o Brasil. Mas o consumidor capixaba pode nem ver essa redução ser refletida nas bombas de combustível.
O preço mais barato pode não chegar aos motoristas porque as distribuidoras podem não repassar o desconto para os postos. Da mesma forma, se estes últimos receberem a redução, eles não necessariamente passarão para o consumidor.
Por enquanto, as distribuidoras nem mesmo informam o que deve ser definido. Nos postos do Estado, o preço médio da gasolina está em R$ 4,73. Já o diesel é vendido, na média, por R$ 3,77, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP).
VALOR DO COMBUSTÍVEL: ENTENDA AS ETAPAS
Até chegar aos clientes finais, o combustível passa por uma série de etapas. Começa na refinaria (onde houve a redução anunciada pela Petrobras), passa pela distribuidora, vai ao posto de combustível e, só depois, ao consumidor. Em todas essas etapas existe o pagamento de tributos ao Estado.
De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES), o custo do combustível pelos postos do Estado estão em alta há cerca de um mês.
Qualquer impacto ao consumidor dessa redução dependerá do repasse das distribuidoras para os postos. Lembrando que o preço dos combustíveis é livre e pode sofrer alterações independentemente de decisões da Petrobras, sendo provocados, por exemplo, por estratégias concorrenciais das próprias distribuidoras e dos postos, informou o Sindicato.
As três maiores distribuidoras de combustíveis - BR Distribuidora, Ipiranga e Raízen - foram questionadas para falar sobre a possibilidade de redução no valor para os postos. Por meio de nota, as três empresas informaram que não comentam preços e destacam que a decisão final sobre o preço é sempre do revendedor.
EXPECTATIVA ERA DE AUMENTO DOS COMBUSTÍVEIS
A Petrobras não informou o motivo da redução do preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras, mas especialistas acreditam que a queda aconteceu pela estabilização do preço do petróleo e pela estabilização do dólar.
A expectativa nos últimos dias era por um aumento do preço dos combustíveis, isso porque o cenário se mostrou instável logo após o ataque americano contra o general iraniano Qasem Soleimani, há uma semana. Até o presidente Jair Bolsonaro chegou a citar que o ataque dos Estados Unidos contra o Irã iria impactar preço dos combustíveis no Brasil, mas não foi isso que foi observado neste momento.