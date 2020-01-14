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Petrobras

Valor da gasolina do ES tem a maior queda do país, mas consumidor pode nem sentir

No Espírito Santo,  a queda foi de 10 centavos por litro de gasolina e 15 centavos por litro de diesel. Mas distribuidoras não informam se vão repassar desconto para os postos

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 14:35
Gasolina e diesel podem não ter preços alterados mesmo com redução da Petrobras Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Valor da gasolina do ES tem a maior queda do país, mas consumidor pode nem sentir
Petrobras baixou nesta terça-feira (14) o preço da gasolina e do diesel que é vendido para as distribuidoras. No Espírito Santo, desta vez, foi registrada a maior queda: 10 centavos por litro de gasolina e 15 centavos por litro de diesel - valor referente ao  entregue diretamente no posto. Em média, os dois produtos apresentam redução de 3% em todo o Brasil. Mas o consumidor capixaba pode nem ver essa redução ser refletida nas bombas de combustível.
O preço mais barato pode não chegar aos motoristas porque as distribuidoras podem não repassar o desconto para os postos. Da mesma forma, se estes últimos receberem a redução, eles não necessariamente passarão para o consumidor.
Por enquanto, as distribuidoras nem mesmo informam o que deve ser definido. Nos postos do Estado, o preço médio da gasolina está em R$ 4,73. Já o diesel é vendido, na média, por R$ 3,77, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

VALOR DO COMBUSTÍVEL: ENTENDA AS ETAPAS

Até chegar aos clientes finais, o combustível passa por uma série de etapas. Começa na refinaria (onde houve a redução anunciada pela Petrobras), passa pela distribuidora, vai ao posto de combustível e, só depois, ao consumidor. Em todas essas etapas existe o pagamento de tributos ao Estado.
De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES), o custo do combustível pelos postos do Estado estão em alta há cerca de um mês.
Qualquer impacto ao consumidor dessa redução dependerá do repasse das distribuidoras para os postos. Lembrando que o preço dos combustíveis é livre e pode sofrer alterações independentemente de decisões da Petrobras, sendo provocados, por exemplo, por estratégias concorrenciais das próprias distribuidoras e dos postos, informou o Sindicato.
As três maiores distribuidoras de combustíveis - BR Distribuidora, Ipiranga e Raízen - foram questionadas para falar sobre a possibilidade de redução no valor para os postos.  Por meio de nota, as três empresas informaram que não comentam preços e destacam que a decisão final sobre o preço é sempre do revendedor.

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EXPECTATIVA ERA DE AUMENTO DOS COMBUSTÍVEIS

A Petrobras não informou o motivo da redução do preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras, mas especialistas acreditam que a queda aconteceu pela estabilização do preço do petróleo e pela estabilização do dólar.
A expectativa nos últimos dias era por um aumento do preço dos combustíveis, isso porque o cenário se mostrou instável logo após o ataque americano contra o general iraniano Qasem Soleimani, há uma semana. Até o presidente Jair Bolsonaro chegou a citar que o ataque dos Estados Unidos contra o Irã iria impactar preço dos combustíveis no Brasil, mas não foi isso que foi observado neste momento.

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