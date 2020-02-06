Sem imposto, preço da gasolina cairia quase pela metade no ES

Tanque de gasolina de carro é abastecido Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

No meio dessa briga, ficam os consumidores que sofrem com o preço alto dos combustíveis. No Espírito Santo , por exemplo, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o valor médio do litro de gasolina é R$ 4,72. Já o diesel chega a R$ 3,76. Mas se não existissem os tributos estaduais e federais a realidade seria bastante diferente - caindo para R$ 2,67, no caso da gasolina, e R$ 2,89 no caso do diesel.

O último dado disponibilizado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) apresenta que o ICMS corresponde, na média nacional, a 28% do preço da gasolina e 14,2% do preço do Diesel. Os impostos federais (PIS/Cofins e Cide) somam 15,5% e 8,9%, respectivamente.

Fora os tributos, são considerados ainda na composição do preço as margens de revenda, de distribuição e de transporte, além das misturas necessárias para deixar os combustíveis próprios para o abastecimento dos veículos.

De acordo com o advogado especialista em Direito Tributário, Luiz Cláudio Allemand, mesmo com o imposto cobrado pelos Estados seja mais alto, não cabe a ele o controle do preço do combustível.

"O ICMS é a maior receita dos Estados e eles não podem abrir mão. A União também não. Só que o governo federal ganha duas vezes: ele arrecada os impostos federais e ainda recebe parte dos lucros realizados pela Petrobras" Luiz Cláudio Allemand - advogado especialista em Direito Tributário

Já Giuseppe Pecorari Melotti, também especialista em Direito Tributário, defende que se a União e os Estados em vez de zerarem, mas reduzissem os tributos, poderiam aumentar a arrecadação devido ao aumento do consumo.

Na medida em que você tem uma diminuição de carga tributária, em tese, você tem uma redução do preço. Seguindo essa lógica, com um preço mais baixo o consumo tende a subir, aumentado também a arrecadação, resumiu Melotti.