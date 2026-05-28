Preso pela morte da companheira em Guarapari foi condenado por matar noiva em Anchieta

Principal suspeito de matar a própria companheira, Rosi Mari Marcelly Ayala, de 52 anos, em Guarapari, no Espírito Santo, Alex Almeida de Barros, de 48 anos, já havia sido condenado pelo assassinato de outra mulher, que era sua noiva à época. O homem foi preso na quarta-feira (27), em Rio Casca, Minas Gerais, após fugir e tentar atear fogo no próprio corpo.





O crime pelo qual Alex foi condenado vitimou Euzinete Loyola em 2020, no município de Anchieta, no Sul do Espírito Santo.





De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), ele foi condenado por homicídio simples, com pena de 12 anos de prisão. Em setembro de 2025, o réu, que estava preso desde agosto de 2020, obteve o livramento condicional após cumprir mais de um terço da pena e atender aos requisitos legais.





Euzineia foi encontrada morta com sinais de estrangulamento em um sítio da família, na região de Goembê, no dia 18 de agosto de 2020. O corpo estava dentro de uma piscina, coberto por uma lona.