Suspeito de envolvimento na morte de mulher em Guarapari é localizado em MG

O homem suspeito de envolvimento na morte de Rosi Mari Marcelly Ayala, de 52 anos, foi localizado nesta quarta-feira (27) em Rio Casca, Minas Gerais. Segundo informações da polícia mineira, Alex Almeida de Barros, de 48 anos, foi encontrado com queimaduras após tentar atear fogo no próprio corpo durante a fuga.





As buscas pelo suspeito começaram logo após a descoberta do corpo da vítima dentro de um apartamento no bairro São Judas Tadeu, em Guarapari.





Rosi Mari Marcelly Ayala foi encontrada morta nesta quarta-feira (27), em avançado estado de decomposição, dentro do imóvel onde morava. Segundo familiares, ela estava desaparecida havia cerca de 20 dias.