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Preço Impactado

Governo e governadores têm 'sua culpa', diz Bolsonaro, sobre combustíveis

Durante discurso na solenidade comemorativa dos 400 dias do governo, Bolsonaro disse que é preciso discutir o preço da gasolina

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 19:39
Presidente da República, Jair Bolsonaro conversa com a Imprensa. Crédito: José Dias/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a falar nesta quarta-feira, (5), sobre o preço dos combustíveis. Durante discurso na solenidade comemorativa dos 400 dias do governo, Bolsonaro disse que é preciso discutir o preço da gasolina. "O governo (federal) tem sua culpa? Tem, mas os governadores têm também sua culpa", afirmou.
Pela manhã, o presidente desafiou os governadores a mudarem a cobrança o ICMS sobre os combustíveis para que o governo federal reduza impostos federais sobre o produto. "Eu zero o (imposto) federal, se zerar ICMS. Está feito o desafio aqui. Eu zero o (imposto) federal hoje e eles (governadores) zeram ICMS. Se topar, eu aceito. Está ok?", disse Bolsonaro.
O presidente dirigiu-se ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), ao comentar o preço de combustíveis no evento.
No começo de seu discurso, o presidente fez elogios ao governador, dizendo que, "para o bem do País", Caiado tem "mais degraus" a subir, sem deixar claro se sugeria que ele poderá ser presidente da República no futuro, por exemplo.
Caiado participou, mais cedo, de almoço no Palácio da Alvorada com autoridades dos três Poderes.

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