Motorista é detido com 5 kg de cocaína em carro na BR 262, em Muniz Freire

Uma abordagem de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 137 da BR 262, em Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo, resultou na detenção de um motorista que transportava cerca de 5 kg de cocaína escondidos em um compartimento oculto de um carro. A apreensão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (28).

Segundo a polícia, o motorista apresentou nervosismo e forneceu informações contraditórias sobre a viagem, o que levou os agentes a realizarem uma busca minuciosa no veículo. A droga estava escondida em um compartimento instalado no painel do automóvel, acionado por comandos específicos. Além da cocaína, também foi encontrado dinheiro em espécie, cuja quantia não foi informada.





O motorista relatou aos policiais que receberia pagamento pelo transporte da droga até a Grande Vitória. O veículo, o entorpecente e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Venda Nova do Imigrante.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o motorista foi autuado , mas ainda não obteve retorno até a publicação desta matéria.