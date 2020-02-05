Casagrande diz que Bolsonaro está blefando sobre imposto de combustível

O governador Renato Casagrande está em Brasília e chegou a gravar vídeo falando sobre a polêmica dos combustíveis Crédito: Reprodução de vídeo

Ao jornal, o governador capixaba disse que Bolsonaro "sabe que não tem como executar" esse corte tributário e que por isso ele "cria uma discussão superficial, sem amparo nos números reais". As declarações foram dadas à coluna na tarde desta quarta-feira (5) em Brasília, onde Casagrande participa de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre auxílio financeiro para reconstrução de cidades afetadas pelas chuvas de janeiro.

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Não podemos produzir factóides para enfrentar factóides, temos que ter responsabilidade com a população [...] (Isso) é um blefe, disse Casagrande à Folha. Se alguém tem que tomar a iniciativa, então ele que comece, afirmou. Ao jornal, o governador declarou ainda que, no caso do Espírito Santo, o ICMS que incide sobre os combustíveis representa 10% da arrecadação estadual.

No início da tarde, porém, Casagrande tinha feito um discurso mais brando em um vídeo divulgado pela assessoria do governo e em uma publicação no Twitter. Ele havia afirmado que o Estado estaria disponível para discutir medidas que possibilitem uma redução do preço nas bombas, que se colocava "inteiramente à disposição" para a discussão, mas que estava "esperando um primeiro passo do governo federal". Veja o vídeo e o tuíte:

A composição do preço do combustível é responsabilidade do Gov Federal, por meio da Petrobras. Entretanto, o ES está à disposição da União para discutir e construir, de forma técnica, equilibrada e responsável com as contas públicas, medidas que possam reduzir o preço nas bombas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 5, 2020

A reportagem de A Gazeta procurou a assessoria do governador, que informou que ele se limitaria a falar sobre o tema através do vídeo enviado.

POLÊMICA SOBRE COMBUSTÍVEIS TEM PROVOCADO REAÇÕES DE GOVERNADORES

A polêmica em torno do preço dos combustíveis no domingo (2) à noite, quando o presidente Bolsonaro publicou no Twitter que iria propor um projeto para mudar a forma de cálculo do ICMS que incide sobre os combustíveis. O imposto estadual é o item que mais pesa na formação do preço da gasolina.

"Eu zero o [imposto] federal se eles zerarem o ICMS [que incide sobre os combustíveis]. Está feito o desafio aqui, agora. Eu zero o federal hoje e eles zeram o ICMS. Se topar, eu aceito" Jair Bolsonaro - Presidente

A declaração provocou reações ainda mais enérgicas por parte de governadores. Os tucanos João Doria e Eduardo Leite classificaram as falas como "populistas" e "insensatas". Pelo menos 23 governos estaduais se mostraram contra a revisão do ICMS sobre os combustíveis.

A situação, aliás, aumentou o desgaste entre governadores e o Planalto. A acusação do presidente de que Estados represam redução de preços de diesel e gasolina teria sido a gota d'água para a relação, somando-se a outras insatisfações como reajuste do piso de professores, o esvaziamento da reforma da Previdência e a demora no combate aos incêndios na Amazônia.