Casagrande diz que ES quer discutir redução de preço de combustíveis

Renato Casagrande e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Na manhã desta quarta, na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente deu a seguinte declaração a jornalistas:

"Eu zero o [imposto] federal se eles zerarem o ICMS [que incide sobre os combustíveis]. Está feito o desafio aqui, agora. Eu zero o federal hoje e eles zeram o ICMS. Se topar, eu aceito" Jair Bolsonaro - Presidente da República

A polêmica havia começado no domingo (2) à noite, quando o presidente publicou no Twitter que iria propor um projeto para mudar a forma de cálculo do ICMS que incide sobre os combustíveis. O imposto estadual é o item que mais pesa na formação do preço da gasolina.

Após a nova provocação desta quarta, o próprio governador capixaba reagiu. Pelo Twitter, Casagrande afirmou que a composição do preço dos combustíveis é de responsabilidade do governo federal, por meio da Petrobras.

Mesmo dizendo que o governo do Estado estaria à disposição para fazer a discussão sobre forma de reduzir o preço nas bombas, Casagrande reforçou que isso precisaria ser feito de "forma técnica, equilibrada e responsável com as contas públicas". Veja o tuíte:

A composição do preço do combustível é responsabilidade do Gov Federal, por meio da Petrobras. Entretanto, o ES está à disposição da União para discutir e construir, de forma técnica, equilibrada e responsável com as contas públicas, medidas que possam reduzir o preço nas bombas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 5, 2020