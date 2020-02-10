Terminal Aquaviário da Petrobras em Vitória recebe combustíveis que chegam pelo Porto de Tubarão Crédito: Transpetro / Divulgação

Your browser does not support the audio element. Paralisação dos petroleiros pode provocar falta de combustíveis no ES

Nesta segunda-feira (10), o Terminal segue com um número reduzido de trabalhadores, segundo informou o coordenador interino do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro), Valmisio Hoffmann.

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A rendição de turno está parada no Terminal. No sábado chegou um navio que descarregou o combustível, mas se a paralisação continuar quando o próximo navio chegar, ele não vai conseguir descarregar, disse Hoffmann.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) disse, por meio de nota, que toda a cadeia segue normal e que não há previsão de impactos para o Estado. "A informação que os revendedores dos postos de combustíveis receberam das distribuidoras é de que toda a logística de abastecimento está com o seu funcionamento normal. Não há previsão de impactos na distribuição do Estado", apresenta a nota.

ONDE ESTÃO OS GREVISTAS

As informações do Sindipetro dão conta de que há paralisações no Terminal Aquaviário da Petrobras, em Vitória e na Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC), em Linhares. Pela manhã os trabalhadores fizeram uma plenária em frente à sede da Petrobras , no bairro Mata da Praia, em Vitória.

Trabalhadores da Petrobras manifestam em frente à sede da empresa, em Vitória Crédito: Divulgação

Em todo o Brasil 92 unidades do Sistema Petrobrás, em 13 estados do país, registraram adesões ao movimento. Segundo a Federação Única dos Petroleiros o que significa cerca de 20 mil trabalhadores na greve.

Os petroleiros cobram a suspensão das demissões na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR), previstas para terem início na próxima sexta-feira, 14, e o cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho.

O QUE DIZ A PETROBRAS

Segundo a Petrobras, as paralisações não estão impactando as produções e não há nenhuma unidade totalmente parada - apenas funcionando com um número menor de empregados. A estatal afirmou que iniciou a contratação imediata de pessoas e serviços, de forma emergencial, para garantir a continuidade operacional em suas unidades durante a paralisação dos petroleiros.

A estatal explicou que a medida foi autorizada pela Justiça, uma vez que a ordem judicial de manter em serviço o mínimo de 90% do efetivo - determinada na semana passada pelo ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho (TST) - não vem sendo cumprida pelos sindicatos.