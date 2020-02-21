Ex-sócio da Telexfree é preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro

Carlos Nataniel Wanzeler, sócio da Telexfree Crédito: Divulgação



O empresário Carlos Natanael Wanzeler, ex-sócio da Telexfree , foi preso nesta quinta-feira (20) em Búzios, no Rio de Janeiro. A prisão foi determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF) e cumprida pela Polícia Federal (PF). O pedido de prisão foi feito pela Justiça dos Estados Unidos , onde Wanzeler é alvo de mandado de prisão por suspeita de fraudes.

De acordo com informações do G1, o próximo passo é o Itamaraty informar sobre a detenção do suspeito ao governo norte-americano, ao qual caberá requerer a extradição dele. A intenção é que o empresário responda nos Estados Unidos pelos crimes dos quais é acusado.

Apenas no Brasil, de acordo com o processo do STF, tramitam na Justiça 11 mil ações civis apresentadas por pessoas físicas. Além dessas ainda há mais 15 ações penais e uma ação civil pública, todas por conta da TelexFree.

O QUE DIZ A DEFESA

Segundo o advogado de Wanzeler, Rafael Lima, o cliente esteva em passeio com a família na cidade fluminense de Búzios quando foi surpreendido com a prisão. O ex-sócio da Telexfree foi levado para a Superintendência da Polícia Federal de Macaé e, de lá, transferido para a unidade de Campos.

Lima afirmou que não teve acesso à decisão do ministro Lewandowski, que decretou a prisão do cliente.