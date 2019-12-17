Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ocultação de bens e valores

Polícia Federal prende chefões da Telexfree Carlos Costa e Wanzeler

Além das duas prisões, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, também na região metropolitana da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 09:56

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 09:56

Polícia Federal cumpre mandado de prisão de líderes da Telexfree Crédito: Caique Verli
Polícia Federal prendeu os chefões da Telexfree Carlos Costa e Carlos Wanzeler na manhã desta terça-feira, 17, na Grande Vitória, na Operação Alnilam, que investiga suposta ocultação de valores envolvidos com as atividades da Telexfree no Brasil.
As detenções dos empresários foram confirmadas pelo advogado criminal, Rafael Lima, que representa os dois líderes em processos criminais que correm na Justiça Federal. Ele diz não saber o motivo que levou o Judiciário a decretar a prisão preventiva. "Fomos surpreendidos com essa decisão. Vamos precisar conhecer o inquérito que levou a essa ação."
Segundo a defesa, Carlos Costa foi detido em casa, na Praia da Costa, em Vila Velha. Já Wanzeler foi detido enquanto ia para a academia. Eles devem ser encaminhados ao Departamento Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito antes de serem encaminhados à Polícia Federal para prestar depoimento.
Além das duas prisões, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, também na região metropolitana da Grande Vitória - a Polícia Federal ainda não informou em quais endereços, nem os municípios nos quais foram cumpridos os mandados. Ao todo, 15 policiais federais participaram da operação.
Carlos Wanzeler e Carlos Costa, donos da Telexfree Crédito: Reprodução/A GAZETA

Veja Também

Dinheiro sujo da Telexfree bancou show de Paul McCartney no ES

O que a prisão dos chefões da Telexfree tem a ver com Paul McCartney

O objeto da investigação é a possível prática de lavagem de dinheiro (Art. 1º da Lei 9.613/98) em razão da suposta ocultação e dissimulação da propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, segundo informou a Polícia Federal em material enviado à imprensa.

USO DE LARANJAS PARA COMPRA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

As investigações, que tiveram apoio do Ministério Público Federal no Espírito Santo, indicaram que valores recebidos pela Telexfree teriam sido ocultados para não serem alcançados pela Justiça. Em 2014 a Polícia Federal já havia deflagrado a operação Orion, que bloqueou bens da empresa.

Veja Também

Ex-líder da Telexfree é preso no ES por causa de pirâmide do diamante

Justiça em Vitória decreta a falência da Telexfree

Existe a suspeita de que imóveis teriam sido adquiridos em nome de laranjas com recursos diretamente ligados à atividade da Telexfree, bem como a posterior locação desses imóveis, gerando renda para os investigados.

OPERAÇÃO ALNILAM

Alnilam é o nome da quarta estrela mais brilhante da constelação de Orion. Como a primeira parte da operação se chamou Orion, a continuação da investigação recebeu o nome de uma das estrelas da constelação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados