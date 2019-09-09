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Leonel Ximenes

Justiça em Vitória decreta a falência da Telexfree

A Justiça decretou nesta segunda-feira (9) a falência da Telexfree. A decisão é da juíza Trícia Navarro, da 1ª Vara Cível de Vitória.

Públicado em 

09 set 2019 às 15:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da Telexfree em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho/A Gazeta
A Justiça decretou nesta segunda-feira (9) a falência da Telexfree, conforme antecipara a coluna na semana passada. A decisão é da juíza Trícia Navarro, da 1ª Vara Cível de Vitória.
Justiça em Vitória decreta a falência da Telexfree
A empresa, com sede na capital capixaba, deve cerca de R$ 2 bilhões a mais de 1 milhão de credores. O Ministério Público Federal e o Ministério de Justiça apontaram a Telexfree, de origem norte-americana, de promover uma das maiores fraudes financeiras do país num esquema conhecido como pirâmide. 
O que vai acontecer agora
A partir da decretação da falência e da nomeação de um administrador judicial, que será uma empresa de fora do Estado,  será feita  a arrecadação de bens e valores da empresa. Os  sócios deverão apresentar uma relação de credores e as ações e execuções contra a Telexfree serão suspensas.
A empresa também não poderá dispor de seus bens. Na sua sentença, a juíza adverte que qualquer indício de crime praticado pelos sócios poderá resultar em prisão preventiva. Depois de publicado o edital, os credores poderão apresentar suas habilitações e divergências.
A decretação da falência da Telexfree foi comunicada a diversos órgãos como o Banco Central, Bolsa de Valores, Banco do Brasil, Caixa Econômica, cartórios e Secretaria da Fazenda de Vitória, entre outros.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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