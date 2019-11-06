ES vai receber R$ 258 milhões do megaleilão do petróleo, 48% do previsto

A arrecadação de R$ 66,9 bilhões do megaleilão do petróleo do pré-sal realizado nesta quarta-feira (06) vai reduzir em mais da metade os recursos que serão repassados ao Espírito Santo e aos municípios capixabas.
A receita estimada era de R$ 106 bilhões, mas o resultado cumpriu apenas 66% das expectativas. Com isso, o dinheiro que viria para o Espírito Santo de R$ 532 milhões vai cair para R$ 258 milhões - 48% do previsto.
Análises preliminares mostram que o governo do Espírito Santo, que ganharia R$ 330,8 milhões, vai ficar agora com uma fatia estimada de R$ 160,76 milhões. Já as cidades vão receber cerca de R$ 97,7 milhões contra os R$ 201 milhões anteriormente previstos.
Os recursos terão que ser aplicados nos regimes de Previdência nas cidades e nos Estados que estão com déficit em seus fundos. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, já afirmou que usará o dinheiro para cobrir o rombo previdenciário, e os recursos que seriam destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões devem ir para o fundo de infraestrutura.