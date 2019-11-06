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Cessão onerosa

ES vai receber R$ 258 milhões do megaleilão do petróleo, 48% do previsto

Recursos que serão repassados ao governo do Estado e aos municípios caíram mais da metade em relação à estimativa inicial que seria de R$ 531 milhões. Veja quanto cada município capixaba vai receber
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 18:25

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 18:25

Plataforma de Petróleo: áreas de exploração do pré-sal foram leiloadas Crédito: Steferson Faria/Agência Petrobras
A arrecadação de R$ 66,9 bilhões do megaleilão do petróleo do pré-sal realizado nesta quarta-feira (06) vai reduzir em mais da metade os recursos que serão repassados ao Espírito Santo e aos municípios capixabas.
A receita estimada era de R$ 106 bilhões, mas o resultado cumpriu apenas 66% das expectativas. Com isso, o dinheiro que viria para o Espírito Santo de R$ 532 milhões vai cair para R$ 258 milhões - 48% do previsto.
Análises preliminares mostram que o governo do Espírito Santo, que ganharia R$ 330,8 milhões, vai ficar agora com uma fatia estimada de R$ 160,76 milhões. Já as cidades vão receber cerca de R$ 97,7 milhões contra os R$ 201 milhões anteriormente previstos.
Os recursos terão que ser aplicados nos regimes de Previdência nas cidades e nos Estados que estão com déficit em seus fundos. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrandejá afirmou que usará o dinheiro para cobrir o rombo previdenciário, e os recursos que seriam destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões devem ir para o fundo de infraestrutura.

VEJA QUANTO CADA MUNICÍPIO VAI RECEBER

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