ES vai usar dinheiro de megaleilão do petróleo na Previdência

Plataforma de exploração de petróleo Crédito: Agência Petrobras

O objetivo inicial do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , era destinar o montante da cessão onerosa a investimentos. Porém, com a definição das regras para uso do dinheiro pelos parlamentares, precisou mudar os planos. O texto aprovado no Senado e que vai à sanção presidencial diz que os governos estaduais deverão usar os recursos prioritariamente para cobrir rombos na Previdência e, apenas se sobrar dinheiro, para investimentos.

"Vamos mandar esse dinheiro para a Previdência, e o que iríamos usar de recursos próprios para a Previdência será destinado para o investimento. Essa é uma inversão contábil. Vamos ter mais R$ 331 milhões para infraestrutura", garantiu.

MEGALEILÃO

O megaleilão está agendado para o dia 6 em novembro e tem outorga de R$ 106,5 bilhões. A União vai destinar R$ 33,6 bilhões à Petrobras pela revisão do contrato de cessão onerosa do petróleo, R$ 10,9 bilhões serão pago aos Estados e R$ 10,9 bilhões aos municípios.