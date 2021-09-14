Entenda o que muda para servidores com a proposta de reforma administrativa

Aposentadoria compulsória

O que é: protege o servidor público efetivo, contratado por meio de concurso, de ser demitido após cumprir estágio probatório (de três anos). O que defende o parecer: manutenção da estabilidade.

O que é: servidores com assiduidade recebem licença de 90 dias para serem gozadas a cada período de cinco anos de exercício. O que defende o parecer: vai extinguir a licença-prêmio.

O que é: servidores que atingem certo período de trabalho, que varia a depender da categoria e do órgão de atuação, são automaticamente promovidos. O que defende o parecer: ficam vedados promoção ou adicionais na remuneração automáticos por tempo de serviço.

O que é: período de três anos em que o servidor é avaliado pelos superiores antes de conquistar a estabilidade de emprego. Ao fim do período, uma avaliação é realizada para dar direito ao benefício. O que defende o parecer: procedimento será mantido, no entanto serão feitas seis avaliações ao longo dos três anos, realizadas a cada semestre. Servidor só poderá ser demitido, em caso de avaliações ruins, após os três anos.

O que é: servidores contratados por tempo determinado, os chamados DTs, por seleção simplificada, que pode ter contratos de até 10 anos. O que defende o parecer: redução do prazo máximo para seis anos e proibição para cargos “exclusivos do Estado”, como policiais e fiscais, por exemplo.

O que é: só é permitida em caso de sentença judicial transitada em julgado. O que defende o parecer: será permitida para funções comprovadamente obsoletas, como datilógrafos, por exemplo. No entanto, Estado deverá pagar indenização ao servidor.