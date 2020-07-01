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Fim do benefício

Conta de luz volta a ser cobrada de 132 mil famílias no ES em julho

Consumidores inscritos no programa Tarifa Social ficaram isentos do pagamento por três meses. Agora terão descontos progressivos de até 65% aplicados na conta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 16:12

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 16:12

Dinheiro da conta de luz banca gastos do ONS com massagens e restaurantes
Serviço de energia elétrica estava gratuito para famílias em risco social Crédito: Pixabay
Com o fim da Medida Provisória 950/2019, que garantia a gratuidade da conta de energia por três meses, consumidores inscritos no programa Tarifa Social voltam a pagar pelo serviço a partir deste mês de julho.
O retorno da cobrança vai atingir 132.852 famílias no Estado atendidas pela EDP Espírito Santo (125 mil) e pela Luz e Força Santa Maria (7.852), que passarão a ter o desconto no formato original, de até 65%.
Durante os meses de abril, maio e junho, a MP isentou da cobrança de energia clientes de baixa renda com consumo mensal de até 220kWh. O objetivo era atender principalmente as pessoas que tiveram perda de renda por causa da pandemia do novo coronavírus.

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Com o final do período de isenção, é importante que a família beneficiada fique ainda mais atenta ao seu consumo de energia para o uso sem desperdício, já que o desconto da Tarifa Social é escalonado, e quanto menor o consumo, maior o desconto, explica Evandro Scopel, gestor de Atendimento Comercial da EDP.
Os consumidores que se enquadram nos critérios do programa Tarifa Social e que ainda não se inscreveram podem solicitar o cadastro no site da companhia. Já os clientes da Luz e Força Santa Maria são atendidos pela Central de Atendimento 0800 970 9196.

QUEM TEM DIREITO

  • Família inscrita no CadÚnico para programas sociais do Governo Federal, com renda familiar mensal per capita comprovadamente menor ou igual a meio salário mínimo nacional;
  • Idosos com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social  BPC;
  • Família inscrita no CadÚnico com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requeira uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que dependam do consumo de energia elétrica.

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OS DESCONTOS SÃO OFERECIDOS POR FAIXA DE CONSUMO

  • Até 30 kWh/mês - 65%
  • De 31 a 100 kWh/mês - 40%
  • De 101 a 220 kWh/mês - 10%
  • Acima de 220 kWh/mês - Não há desconto

AS EXIGÊNCIAS

Para ter acesso ao benefício, o cliente deve ter o Número de Identificação Social (NIS), do Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).
Após a atualização do CadÚnico, que pode ser realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, é possível ter acesso ao desconto pelo site da EDP

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Além da página na internet, o consumidor tem a opção de se cadastrar por meio da Central de Atendimento, no 0800 721 0707 (ligação gratuita, 24 horas/sete dias por semana). Após a inscrição, a EDP avaliará a documentação e, estando tudo correto, o cliente receberá a isenção do consumo na próxima fatura de energia.
Documentos necessários para realizar o cadastramento na EDP:
  • Número de Identificação Social (NIS) atualizado  obtido na prefeitura municipal por meio do CRAS;
  • Conta de energia;
  • CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Identidade (ou outro documento de identificação social com foto) ou Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI);
  • Contrato de aluguel, no caso de se enquadrar como inquilino do imóvel;
  • Em caso de receber o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) é preciso apresentar o número do benefício. 
  • Para o caso família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de equipamentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, é necessário apresentar o relatório e atestado subscrito por profissional médico.

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