Conta de luz: saiba se vale a pena aderir à tarifa branca

Conta de energia Crédito: Fernando Madeira

O ano novo começou com uma nova possibilidade de economizar na conta de luz. Desde 1º de janeiro, os consumidores podem optar pela tarifa branca com preços variados para a cobrança de quilowatt-hora (kWh). Nesse modelo, os valores são mais baratos fora do horário de pico, mas tem o preço aumentado no horário intermediário e também no horário de ponta (das 18h às 21 horas). Mas, afinal, vale a pena aderir à tarifa branca?

No Espírito Santo , a tarifa convencional - de mesmo valor ao logo de todo o dia - é de R$ 0,526. Com a tarifa branca, a taxa sobe para R$ 0,965 no horário de pico e cai para R$ 0,438 fora do horário de ponta. Para quem aderir ao novo modelo de cobrança é possível ter uma economia na conta de energia de até 17%. No entanto, o professor Felipe José Coelho Pedroso, coordenador do curso de Engenharia Elétrica da UVV, avisa: só vale a pena para quem tem certeza de que irá consumir energia fora do horário de maior consumo.

"Para o cliente residencial só vale a pena aderir à tarifa branca na certeza de que irá consumir fora da ponta todos os dias, porque o benefício de consumir fora da ponta é muito menor do que o prejuízo ao consumir na ponta. Se a pessoa vacilar e por algum motivo precisar usar a energia fora do horário correto, já perde a economia do dia. Se tomar um banho de 10 minutos, por exemplo, é como se tivesse tomado um banho de 18 minutos. Tem que ter consciência que a economia é só se você consumir o tempo inteiro fora do horário de pico" Felipe José Coelho Pedroso - Professor de Engenharia Elétrica da UVV

O professor explica que sem os cuidados necessários, a economia de 17% pode se transformar em um aumento de até 83% na conta de luz. "Se seguir os horários certinho vai ter uma economia, mas se consumir algo no horário intermediário já passa de desconto para aumento na conta. Se consumir no horário de pico o aumento na conta é de 83,5%. Isso sem contar o imposto. Uma vez consumindo no horário errado, você já jogou fora todo o seu esforço para economizar", afirma Pedroso.

OS VILÕES DA CONTA DE ENERGIA

Chuveiro elétrico, ar condicionado, ferro elétrico e forno elétrico. Esses são os principais vilões do consumo de energia. Por isso, quem optar pela tarifa branca, deve ficar longe desses utensílios domésticos no horário intermediário e no horário de pico.

"Vide o exemplo do chuveiro que é um dos 'vilões' na conta de energia. Se a pessoa usa quase tudo fora da ponta, mas toma banho no horário de ponta, provavelmente não valerá a pena. Valem as dicas de sempre: ficar atento aos 'grandes vilões' que são os aparelhos térmicos. Geladeira: não ficar abrindo a porta toda hora; chuveiro: banhos mais rápidos e ajustar a temperatura para menor consumo; ar Condicionado: dar preferência aos modelos inverter (menor consumo) e ajustar a temperatura para valores mais apropriados (23 a 25ºC por exemplo)", lembra o professor.

MAS E A GELADEIRA, QUE FICA LIGADA O DIA INTEIRO?

Questionado sobre o consumo dos aparelhos que ficam ligados o dia inteiro, como modem de internet e geladeira, por exemplo, Felipe diz que, além de consumirem pouco, não fazem muita diferença na conta de energia. A diferença é em equipamentos que consomem muito e em horários específicos.

"Para aparelhos que ficam ligados 24h, como geladeira, não faz diferença, pois a tarifa média será muito próxima a da tarifa convencional (economia é de 1,3%)", garante.

MAIS DE 800 JÁ ADERIRAM À TARIFA BRANCA NO ES

De acordo com a EDP Escelsa, 800 consumidores no Espírito Santo já aderiram ao sistema. A Distribuidora atende 1,6 milhão de clientes em 70 municípios do Estado. Já na área de concessão da Força e Luz Santa Maria, até dezembro de 2019, 79 consumidores haviam aderido à tarifa branca.

"Para optar pela Tarifa Branca e obter vantagem no faturamento mensal, os clientes devem avaliar o uso diário da energia elétrica, de maneira a evitar o consumo nos horários de ponta ou intermediários, nos quais o kWh é mais caro. Assim, a Tarifa Branca é recomendada quando o consumo maior se dá no período fora de ponta, ou seja, entre 22h e 17h do dia seguintte. Se não houver possibilidade de transferência do uso da energia elétrica para o período fora de ponta, é mais vantajoso para o cliente ser faturado pela Tarifa Convencional", alerta a EDP em nota.

COMO FUNCIONA A TARIFA BRANCA

Instituída pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em janeiro de 2018, a Tarifa Branca é uma opção que sinaliza aos consumidores a variação do valor da energia elétrica conforme o dia e o horário do consumo.

Inicialmente, somente os consumidores com média anual de consumo superior a 500 quilowatts hora (kWh) podiam aderir à tarifa. Em 2019, a modalidade foi estendida para quem tinha média anual de consumo superior a 250 kWh. E desde o dia 1º de janeiro de 2020, todos os clientes ganharam o direito de optar por esta modalidade tarifária. Só não tem direito à tarifa branca os clientes média tensão, iluminação pública e baixa renda, conforme a regra da Aneel.

SAIBA QUAIS SÃO OS HORÁRIOS

Ponta (horário de pico): das 18h às 21 horas

Intermediários: das 17h às 18h e das 21h às 22 horas

Fora de Ponta: das 22h às 17 horas do dia seguinte



Nos finais de semana e feriados nacionais, o consumo é sempre considerado na íntegra como Fora de Ponta.



VEJA O VALOR DA TARIFA EM CADA HORÁRIO NO ES (R$/kwh)

Para clientes EDP

Tarifa convencional (modelo atual, sem tarifa branca): R$ 0,526

Tarifa Branca - Ponta: R$ 0,965

Tarifa Branca - Intermediário: R$ 0,619

Tarifa Branca - Fora de ponta: R$ 0,438

Para clientes Força e Luz Santa Maria

Tarifa convencional (modelo atual, sem tarifa branca): R$ 0,518



Tarifa Branca - Ponta: R$ 1,076



Tarifa Branca - Intermediário: R$ 0,677



Tarifa Branca - Fora de ponta: R$ 0,433



O QUE FAZER PARA ADERIR À TARIFA BRANCA

O consumidor precisa entrar em contato com a distribuidora local de energia e solicitar a mudança. A partir daí, a empresa terá até 30 dias para instalar o novo medidor (sem custo adicional).