Venda de veículos cresce no ES e registra a maior alta em 4 anos

Automóveis em concessionária de Vitória. Venda de carros Crédito: Vitor Jubini

A venda de veículos no Espírito Santo aumentou 7,56% em 2019, em comparação com o ano anterior. O número de novos emplacamentos, segundo o Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), foi o maior em quatro anos no Estado. Ao todo, foram 71 mil emplacamentos em 2019 contra 65 mil em 2018.

Segundo o diretor do Sincodives, José Francisco Costa, a crise econômica fez reduzir em quase 50% a venda de veículos no Brasil desde 2014. Ele afirma que o setor vem crescendo de forma modesta e sustentada nos últimos dois anos. "Tivemos juros mais baixos e uma oferta de crédito maior, o que também é muito importante, pois a maioria dos veículos é financiado. Só não foi maior (o crescimento) porque tivemos algumas incertezas com relação à economia do país", diz.



A alta foi capitaneada pelo aumento nas vendas de motocicletas. Foram vendidas, em 2019, 30% mais motos que o ano anterior. Costa explica que, como o país ainda está se recuperando da crise, os consumidores têm optado por alternativas de veículos que são mais econômicas, como a motocicleta. "A aquisição é mais barata, o emplacamento também. Além disso, o consumo de combustível é menor."

Ele enfatiza ainda a popularização dos serviços de entrega por aplicativos, com Uber Eats e iFood, por exemplo. "É uma febre e contribuiu demais para o aumento nas vendas de motocicletas", diz.

Em contrapartida, a venda de carros sofreu uma leve queda entre 2018 e 2019. Para o especialista, como ainda há muitos desempregados no país ou pessoas na informalidade, a população ainda não tem confiança para fazer o volume de dívidas necessário para adquirir um carro.