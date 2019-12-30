Quais carros dá para comprar com até R$ 50 mil no bolso?

Diversos critérios devem ser levados em consideração no processo de compra de um carro novo. E não dá fugir de uma ampla pesquisa quando o objetivo é evitar arrependimentos. A análise deve englobar, principalmente, a funcionalidade do veículo no dia a dia e o desempenho dele. Para quem tem o valor máximo de R$ 50 mil no bolso, a boa notícia é que o mercado possui várias opções com esse custo. Só vale ficar de olho nas facilidades de revenda e na depreciação dos modelos.

O Ford Ka SE com motor de três cilindros é outra opção de até R$ 50 mil Crédito: Ford/ divulgação

Uma das alternativas disponíveis é a versão de entrada do Fiat Argo manual 2020, que sai a partir de 46.990,00. Com o motor Firefly Flex, de três cilindros, o carro rende 77 cv e 10,9 kgfm com etanol e 72 cv e 10,4 kgfm com gasolina. Outra opção é o Ford Ka SE com motor de três cilindros, que inclui a potência de 85cv e 10,7 9 kgfm com etanol e 80 cv e 10,2 kgfm com gasolina, a partir de R$ 46.990.

R$ 46.990 é o valor inicial da versão de entrada do Fiat Argo manual Crédito: Fiat/ divulgação

Com o propulsor SCe 1.0, o Renault Sandero Zen custa R$ 48.690,00, atingindo 82 cv e 10,7 kgfm com etanol e 79 cv e 10,4 kgfm com gasolina. Já a nova geração do HB20 Sense fica um pouco mais em conta, com o custo inicial de R$46.490. Manual de cinco marchas, o carro manteve o mesmo motor 1.0 aspirado da versão de três cilindros da geração anterior, que gera até 80 cv com etanol e 75 cv com gasolina a 6.200 rpm. O torque se mantém em 10,2 kgfm com o primeiro combustível e em 9,4 kgfm com o segundo, a 4.500 rpm.

Nova geração do HB20 Sense sai um pouco mais em conta, a partir de R$ 46.490 Crédito: Hyundai/ divulgação

A partir de R$ 49.590,00, outra opção é o Volkswagen Up!. Com o motor 1.0 MPI, o carro rende até 82 cv e 10,4 kgfm de torque, se abastecido com etanol e 75 cv e 9,7 kgfm, se abastecido com gasolina. Com o valor inferior, a partir de R$ 44.390,00, dá para apostar na versão topo de linha Outsider, do Renault Kwid. A francesa manteve o motor 1.0 de três cilindros, com câmbio manual de cinco marchas, que desenvolve 70 cv a 5.500 rpm e 9,8 kgfm a 4.250 rpm quando abastecido com etanol. Com gasolina, são 66 cv a 5.500 rpm e 9,4 kgfm a 4.250 rpm.

Com R$ 44.390,00, dá para apostar no topo de linha Outsider, do Renault Kwid Crédito: Renault/ divulgação

Outra opção é o modelo Onix LT, que fica acima do modelo 1.0 manual, equipado com motor 1.0 Ecotec flex de três cilindros, associado ao câmbio manual de seis marchas, que rende 78 cavalos de potência, quando abastecido com gasolina, e 82 cv com etanol, a 6.400 rpm. Já o torque é de 9,5 kgfm e 10,6 kgfm, a 5.200 rpm. Custa a partir de R$ 47.490.

Uma opção é o Onix LT, equipado com motor 1.0 Ecotec flex de três cilindros Crédito: Chevrolet/divulgação

DEPRECIAÇÃO