Wi-fi no Transcol: mais 100 coletivos com internet gratuita

Transcol com ar-condicionado Crédito: Internauta

Transcol passam a contar com o sistema de internet sem fio, o Wi-Fi, a partir desta semana. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nesta segunda-feira (24), por meio das redes sociais. Com os Mais 100 ônibus dopassam a contar com o sistema de internet sem fio, o Wi-Fi, a partir desta semana. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nesta segunda-feira (24), por meio das redes sociais. Com os outros 100 veículos que já contavam com o serviço, agora são 200 coletivos que passam a oferecer internet gratuita para os passageiros.

Segundo o secretário estadual de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, o anúncio faz parte do processo de melhorias na mobilidade urbana. "A gente vem trabalhando com a melhoria da mobilidade. Uma série de ações estão sendo feitas: desde a renovação de frota, a implantação do Bilhete Único e a tecnologia entrando neste processo é uma delas".

Your browser does not support the audio element. Wi-fi no Transcol, mais de 100 coletivos com sistema de internet gratuito

aplicativo ÔnibusGV. A plataforma, além de possibilitar o uso do Wi-Fi nos coletivos, mostra a previsão de horário, a localização atual, e o itinerário dos coletivos. Segundo o secretário, mais de 70 mil usuários já adquiriram o aplicativo, que é disponibilizado de forma gratuita nas plataformas Android e iOS. Para utilizar o sistema, o passageiro deve baixar o. A plataforma, além de possibilitar o uso do Wi-Fi nos coletivos, mostra a previsão de horário, a localização atual, e o itinerário dos coletivos. Segundo o secretário, mais de 70 mil usuários já adquiriram o aplicativo, que é disponibilizado de forma gratuita nas plataformas Android e iOS.

"Estamos com mais de 70 mil usuários no aplicativo, mais de 120 mil acessos por dia, chegando a três milhões de acessos no primeiro mês", detalhou.

ESPECIALISTA ALERTA

Rádio CBN Vitória ouviu o especialista em tecnologia Gilberto Sudré, que falou sobre os cuidados que usuários devem ter com a rede disponibilizada nos coletivos. Ele fez um alerta quanto ao uso das redes wi-fi em locais públicos, como a que é oferecida no Transcol. Segundo Sudré, pelo fato do ambiente ser frágil, é recomendável preservar informações particulares. Na época do anúncio do lançamento do Wi-fi nos ônibus do sistema transcol, aouviu o especialista em tecnologia Gilberto Sudré, que falou sobre oscom a rede disponibilizada nos coletivos. Ele fez um alerta quanto ao uso das redes wi-fi em locais públicos, como a que é oferecida no Transcol. Segundo Sudré, pelo fato do ambiente ser frágil, é recomendável preservar informações particulares.

“É importante que os usuários que façam essa conexão nos coletivos, observem que é uma rede aberta, público e não tem um nível de segurança muito alto. Então, que não utilizem esse tipo de rede para fazer compras, transação com cartão de crédito ou transfiram informações que são privadas, como o uso de aplicativos de banco”, explicou.