Com PPPs, despoluição da Baía de Vitória pode ser antecipada para 2027

Previsão é que investimentos no tratamento de esgoto nas cidades da Região Metropolitana sejam acelerados com novos contratos e atinjam meta antes do prazo

Publicado em 17 de junho de 2025 às 17:52

Leilão da Cesan foi realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, nesta terça-feira (17) Crédito: Patricia_Alves/B3

Em São Paulo, após o leilão da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), o governador Renato Casagrande disse que todas as obras da Região Metropolitana já estão contratadas e em execução, o que garante a antecipação da universalização do saneamento para antes de 2030. >

Já o presidente da Cesan, Munir Abud, destacou que a limpeza da Baía de Vitória depende diretamente do avanço do saneamento em outras cidades do Estado, especialmente com a universalização dos serviços em Vila Velha e Cariacica.>

“Avanços como esses já estão contratados, inclusive com pleito de antecipação realizado por nós às empresas responsáveis pelas PPPs, em especial Cariacica e Vila Velha. Então, a ideia é conseguir antecipar esse prazo de 2030 com a universalização do saneamento na Região Metropolitana de 2026 a 2027”, afirma Abud.>

O presidente da Cesan explica que, além dos investimentos, um programa lançado em parceria com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), visando combater as ligações irregulares de esgoto, é fundamental para que o ponto de equilíbrio da limpeza da Baía seja alcançado em 2027.>

“Com o programa que inauguramos agora com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que objetiva combater ligações irregulares, devemos atingir o ponto de equilíbrio que possa gerar a limpeza da Baía de Vitória em 2027. Já vamos ter uma realidade muito próxima para que isso se transforme em um projeto sólido com resultados da população”, garante Munir Abud.>

