Casagrande sobre preço da gasolina: Protagonismo é do governo federal

Casagrande conversou com jornalistas nesta terça-feira (11), em Brasília Crédito: Derick Nunes

O governador Renato Casagrande (PSB) voltou a defender que o principal responsável pelo alto preço dos combustíveis é o governo federal. Em Brasília, o chefe do Executivo do Espírito Santo participou de reunião entre os governadores e o ministro da Economia, Paulo Guedes , que aconteceu na tarde desta terça-feira (11), na capital do país. Em pauta, esse assunto e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb)

É bom que a população saiba que quase 70% dos impostos arrecadados no Brasil fica com a União. E o ICMS é dividido entre os Estados e os municípios. Então, em qualquer decisão nesse assunto, o protagonismo - até pela definição da política de preços do combustível - é do governo federal, disse Casagrande antes da reunião a jornalistas no local.

O governador também criticou a forma com que o debate vem sendo feito: segundo ele, por meio das redes sociais. Houve muita provocação na rede social e o debate foi muito superficial. Esse debate superficial acaba não orientando a sociedade brasileira e é bom que a gente retome e coloque de fato o assunto na posição que ele merece, acrescentou Casagrande.

O chefe do Executivo estadual também defendeu um debate mais aprofundado do tema. "Compreendo que temas como este são aqueles que os governadores precisam ser chamados pelo governo para que a gente discuta tendo como base, tendo como princípio o equilíbrio e a responsabilidade. O debate feito pela rede social é superficial que não leva a nenhuma proposta, avaliou.

PARA GUEDES ASSUNTO DEVE SER TRATADO NA REFORMA TRIBUTÁRIA

Apesar das expectativas criadas antes da reunião, durante o encontro o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou de forma comedida sobre o tema. Ele disse apenas que o assunto da redução do ICMS poderá ser tratada na reforma tributária. Segundo ele, esse é o objetivo do governo federal.