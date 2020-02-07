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Preço dos combustíveis

Bolsonaro diz que faz 'papel de otário' no caso do ICMS

Segundo Jair Bolsonaro, a Petrobras reduz o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 14:11
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Foto: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira (6), que se trata de "vergonha na cara", e não de um ato de "populismo", sua recente crítica ao preço dos combustíveis. Ele disse que faz "papel de otário", já que a Petrobrás reduz o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias, mas, segundo ele, a diferença não é repassada para o consumidor.
Nesta quarta-feira (5), Bolsonaro desafiou os governadores e afirmou que zera os tributos federais (Cide e PIS/Cofins) sobre os combustíveis se eles zerarem o ICMS. Após a declaração, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou que se tratava de "populismo" do presidente e "uma tentativa de transferir a responsabilidade" do problema para os Estados.

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Ao ser questionado pelo jornal O Estado de São Paulo como compensar a perda na arrecadação dos Estados com a medida, Bolsonaro disse que "o problema é deles (governadores)". "Não estão reclamando que eu devo diminuir o meu? Vamos diminuir de todo mundo."
O presidente voltou a falar do assunto na quinta-feira ao ser questionado se trabalharia para melhorar a relação com governadores. Além de Doria, ele se referiu ao governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, que também foi criticado na entrevista.

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"Chega de esse povo sofrer. Isso não é demagogia. Os dois governadores que estão me criticando... Isso não é populismo, não. Isso é vergonha na cara. Ou você acha que o povão está numa boa? Todo mundo feliz da vida com o preço do gás, com o preço da gasolina, preço de transporte?", disse o presidente.

PLUMAGEM

Bolsonaro também disse que não tem a "mesma plumagem" dos dois governadores e que é pobre perto deles. "Eu sei que eu sou um cara diferente de alguns políticos que temos no Brasil. Eu sou um cara pobre, miserável. Se bem que eu sou mais rico que 98% da população. Eu sei disso, mas perto desses caras eu sou pobre e parece que meu cheiro não faz bem para eles. Minha plumagem é diferente da deles", disse o presidente.
O presidente defende há meses mudanças na cobrança do ICMS sobre combustíveis. Para ele, o tributo deveria ser cobrado nas refinarias, e não no ato da venda no posto de combustível, como ocorre atualmente.
"Quanto é que vai baixar na bomba para o consumidor? Zero. Então eu estou fazendo papel aqui de otário. Se bem que eu não interfiro na Petrobrás. Eu não vou ligar para o Castello Branco (Roberto, presidente da estatal): 'Ó, não baixa mais'. Eu não interfiro na Petrobrás", declarou.
No domingo passado, 2, pelas redes sociais, Bolsonaro anunciou que enviará ao Congresso um projeto para que o ICMS tenha um valor fixo por litro. A ideia do presidente encontra resistência por parte de governos estaduais, já que causaria impacto sobre a arrecadação dos Estados, efeito indesejado principalmente neste momento de crise.

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